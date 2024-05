Nach Flaschen-Treffer in Rom: Grünes Licht vom Arzt für Djokovic

Nach seinem Aus in Rom und dem Flaschen-Treffer am Kopf hat sich der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic in seiner Heimat untersuchen lassen. Und von den Medizinern in Belgrad hat der Serbe grünes Licht erhalten. Sie konnten keine Beeinträchtigungen bei "Nole" erkennen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2024, 21:17 Uhr

© Getty Images

Es war einer der Schock-Momente beim Masters-Turnier in Rom bisher: Nach seinem ersten Auftritt in der italienischen Hauptstadt wird Novak Djokovic beim Verlassen des Platzes von einer Flasche am Kopf getroffen. Schnell wurde klar, dass es sich um einen Unfall handelte. Im nächsten Match war der Serbe jedoch nicht wieder zu erkennen. Gegen Alejando Tabilo verlor der an Nummer eins gesetzte Superstar nach einer erschreckenden Leistung mit 2:6, 3:6.

Untersuchungen in Belgrad

Danach kündigte Djokovic an, sich untersuchen zu lassen. Er habe sich seltsam gefühlt und könne nicht ausschließen, dass dies mit dem Kopftreffer durch die Flasche zu tun habe. Nun gibt es allerdings von medizischer Seite Entwarnung.

Novak Djokovic hat nach übereinstimmenden Berichten in serbischen Medien am Mittwoch einen Arzt in Belgrad aufgesucht, um sich seinen Kopf untersuchen zu lassen. Die Tests ergaben, dass keine Folgen des Flaschen-Treffers zu erkennen sind, und Djokovic sich voll in die Vorbereitung auf die French Open konzentrieren kann.

Und nach seinem Auftritt in Rom hat der "Djoker" da noch einiges zu tun.