Rublev spricht über seinen ungewöhnlichen Grandslam-Rekord und die Rückkehr Nadals

Der 26-jährige Andrey Rublev hält einen traurigen Rekord: Er ist der erste Spieler in der Tennisgeschichte, der seine ersten neun Viertelfinals eines Grand-Slam verloren hat. In einem Interview verrät er, wie er damit umgeht, und spricht außerdem über die Rückkehr Nadals.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.12.2023, 18:00 Uhr

© Getty Images

Bei den momentan stattfindenden World Tennis League Matches in Abu Dhabi gab Rublev ein kurzes Interview. Der Weltranglistenfünfte ist bei den Spielern sowie auch bei seinen Fans sehr beliebt und immer zu kleinen Scherzen aufgelegt.

"Ich wusste nicht einmal, dass ich im Viertelfinale 0:9 Punkte habe und dass ich der einzige Spieler bin, der diese Statistik hat. Ich wusste es nicht, aber es hat mich zum Lächeln gebracht, dass ich wenigstens irgendwo der Erste bin. Es ist schwer es nicht zu schaffen, wenn man schon neun Chancen hatte. Aber ich habe ein lockeres oder besseres Gefühl, dass ich es wenigstens in einem von zehn Fällen schaffen sollte. Das nächste Viertelfinale wird also wahrscheinlich ein gutes sein. Ich bin da nicht entspannt, aber in diesem Fall sehe ich es positiv."

Der 26-jährige konnte dieses Jahr bei den Monte-Carlo Masters in April seinen ersten ATP-Master gewinnen. Vielleicht schon mal einen Einstieg für das Erreichen eines Halbfinals bei einem Grand-Slam?

Alle sagten: 'Jetzt geht die Zeit von Roger oder die Zeit von Rafa oder die Zeit von Novak zu Ende', und sie haben sie immer eines Besseren belehrt.

Alle fiebern auf das Comeback des Tennismaestros Rafael Nadal hin. Nachdem dieser und andere betonten sie wissen nicht, in welcher Form und auf welchem Level der Spanier zurückkommen werde, ist Rublev sich sicher. Der Russe wäre nicht überrascht, wenn Nadal es auf ein Top-Level zurückschaffen würde.

"Ich bin nicht überrascht, weil ich denke, dass er und Novak (Djokovic), diese Art von Spielern sind, die spielen, um eine Spur in der Geschichte des Tennis zu hinterlassen. Während Novak noch spielt, denke ich, dass Rafa bis zum Ende versuchen wird, zu spielen und Slams zu gewinnen. Und das Gleiche gilt für Novak. Wenn Rafa weiterspielt und gewinnt, wenn er zurückkommt, wird Novak mit Sicherheit bis zum Ende spielen. Sie spielen für unterschiedliche Dinge. Wir wissen noch nicht, wo sein Niveau liegen wird, aber so oft haben die Leute gesagt, nicht nur über Rafa, sondern über alle drei Spieler, jedes Mal, wenn sie verletzt waren oder Spiele verloren haben, sagte jeder: 'Jetzt geht die Zeit von Roger oder die Zeit von Rafa oder die Zeit von Novak zu Ende', und sie haben sie immer wieder belehrt. Es würde mich also nicht überraschen, wenn er (Nadal) es wieder beweisen und weitere Slams gewinnen würde."