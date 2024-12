Rublev über Murray: "Weiß nicht, ob er was beitragen kann"

Die Verpflichtung von Andy Murray als Coach an der Seite von Novak Djokovic löst bei Andrey Rublev keinerlei Euphorie aus. Trotzdem glaubt der Weltranglistenachte, dass diese Kombination funktionieren kann.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.12.2024, 16:08 Uhr

Andrey Rublev glaubt nicht an die Revolution im Spiel von Novak Djokovic.

Die Tenniswelt reagierte verzückt auf die Nachricht, dass Novak Djokovic fortan mit Andy Murray als Coach an seiner Seite weitere großer Titel erspielen möchte. Für Andrey Rublev hinterlässt die Verpflichtung des „Djokers“ jedoch eher ein dickes Fragezeichen, wie der Weltranglistenachte mitteilte.

„Ich weiß nicht, ob Murray etwas beitragen kann. Novak ist der beste Spieler der Welt“, sagte der 27-Jährige am vergangenen Wochenende beim UTS-Event in London. Die russische Nummer zwei schließt jedoch nicht aus, dass die gemeinsame Zeit der beiden ehemaligen Kontrahenten durchaus fruchten kann: „Er spürt eventuell etwas anderes an der Seite eines Freundes und ist motivierter.“

Rolle von Murray wird spannend

Es bleibt eine der großen Fragen zum Start des neuen Jahres, welche Rolle Andy Murray im Team von Novak Djokovic einnehmen wird. Zu erwarten ist die Funktion als „Supercoach“, dessen Bezeichnung durch die Murray-Verpflichtung wieder hervorgeholt werden kann.

Andrey Rublev hat gegen den Serben eine Bilanz von fünf Niederlagen nach sechs Aufeinandertreffen. Ausgerechnet im Endspiel ATP-Turniers im serbischen Belgrad konnte Rublev 2022 gegen den Volkshelden Serbiens triumphieren. Gegen Andy Murray hat der 16-fache Toursieger dafür eine positive Bilanz. Konnte zwei der drei Duelle für sich entscheiden.