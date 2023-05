Rückengeplagte Anett Kontaveit nach Auftaktsieg vorsichtig optimistisch

Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz: Anett Kontaveit, vor einem Jahr noch die Nummer 2 der Tenniswelt und zuletzt arg geplagt, hofft auf Besserung. In Rom hat es sich gut angelassen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.05.2023, 20:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Anett Kontaveit

"Ich bin froh, dass alles gehalten hat. Das Match hat nur eine Stunde gedauert, das hat sicher geholfen", sagte Kontaveit nach ihrem 6:1, 6:1-Auftaktsieg über Alycia Parks in Rom.

Hintergrund: Kontaveit plagt sich seit Monaten mit Rückenschmerzen, ist wegen langer Pausen von ihrem Career-High mit Platz 2 im WTA-Ranking (noch im September 2022) bis auf Rang 82 aktuell abgerutscht. Degenerative Veränderungen der Bandscheiben in der Lendenwirbelsäule und eine Reizung aufgrund einer früheren Verletzung des linken Oberschenkels - so die Diagnose bei der 27-Jährigen, die langsam wieder den Einstieg ins Tourleben sucht.

Sie mache seit Monaten Übungen, "langweiliges Zeug, viel für den Rücken", so Kontaveit gegenüber der WTA. "Jetzt bin ich extrem aufgeregt, wieder spielen zu können und etwas Spaß zu haben."

Kontavait sucht die Balance

Ihren ersten größeren Test habe sie beim Billie Jean King Cup gehabt, nach langem Training in Spanien - und dabei auch den Rücken wieder gespürt.

"Es ist schwierig, die gesunde Balance zu finden - zwischen sich zu pushen und der Sorge, sich wieder zu verletzen und sich zurückzuhalten. Dann geht man zu einem Turnier und hat das Gefühl, nicht genug oder nicht intensiv genug trainiert zu haben. Genau das ist in Madrid passiert." Da habe sie sich mitten im Match erledigt gefühlt, in Marbella anschließend hart trainiert, ohne sich zurückzuhalten aufgrund des Rückens. "So weit, so gut - bislang habe ich den Rücken nicht gespürt", so Kontaveit nun in Rom.

Entscheidungen für die Zukunft habe sie noch nicht getroffen, so Kontaveit; sie will die nächsten Aufgaben weder himmelhoch jauchzend, noch zu Tode betrübt angehen. "Es war jetzt nur ein Match. Mal schauen, wie es aussieht, wenn ich ein paar davon habe."

Kontaveit trifft in der zweiten Runde auf Liudmila Samsonova.

Zum Einzel-Draw der Damen