Rücktritt vom Rücktritt: Alizé Cornet ist wieder da!

Alizé Cornet kehrt aus dem Ruhestand zurück! Schon im April wird die 35-Jährige wieder auf der Tour zu sehen sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.03.2025, 11:18 Uhr

Nicht einmal ein Jahr nach ihrem vermeintlichen Karriereende bei den French Open 2024 hat Alizé Cornet ihren Rücktritt vom Rücktritt angekündigt. “Ich dachtet, ihr wärt mich los, aber das ist noch nicht ganz der Fall”, wurde die Französin in einer Aussendung des WTA-250-Turniers von Rouen zitiert.

Beim Indoor-Sandplatzevent in ihrer Heimat, das vom 14. bis 20. April über die Bühne geht, wird Cornet dank einer Hauptfeld-Wildcard ihr Comeback feiern. Gemäß eigenen Angaben befindet sich die 35-Jährige seit zwei Monaten wieder im Training, ihr bislang letztes Einzel-Match verlor sie am 28. Mai des Vorjahres in der ersten Runde von Roland Garros gegen Qinwen Zheng mit 2:6 und 1:6.

Insbesondere auf Grand-Slam-Ebene blickt Cornet auf eine erfolgreiche “erste Karriere” zurück. Von den Australian Open 2007 bis zu den French Open 2024 war die Französin bei 69 aufeinanderfolgenden Major-Events am Start. Damit ist sie bei den Frauen alleinige Rekordhalterin.

2009 erreichte Cornet mit Platz elf ihr Karrierehoch, insgesamt konnte sie in ihrer Laufbahn sechs WTA-Titel gewinnen.