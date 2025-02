Rührende Worte und ein besserer Job als die WTA? Potapova ehrt Halep bei Siegerehrung

Ana Potapova gewann ihren dritten Karrieretitel bei dem WTA 250er-Turnier in Cluj-Napoca. Die anschließende Siegesrede nutzte die Russin, um der beeindruckenden Karriere von ihrem „Idol“ Simona Halep zu gedenken.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 10.02.2025, 17:25 Uhr

© Getty Images Ana Potapova zollt bei ihrem dritten Titelgewinn ihrem Idol Simona Halep Tribut

Erst letzte Woche Mittwoch gab Halep das Ende ihrer beeindruckenden Karriere bekannt. Wenn doch unerwartet, war die Nachricht nicht völlig überraschend. Die Rumänin war nach ihrer elendslangen Dopingsperre auf Platz 859 der Welt gefallen und war seit dem letztjährigen Comeback weit entfernt davon gewesen, zu ihrer alten Spitzen-Form zurückzufinden. Nachdem die 24-fache Titelträgerin bei den Transylvania Open eine 1:6 und 1:6-Niederlage gegen Lucia Bronzetti hinnehmen musste, setzte Halep ihrer einzigartigen Karriere ein Ende.

Girls support Girls

Bronzetti unterlag dann im Finale Potapova, die bei ihrer Dankesrede ganz besondere Worte für Halep, die bei der Verabschiedung von der WTA irgendwie fehlten. „Simona, sie war diejenige zu der ich immer aufgeschaut habe. Sie ist einer meiner schon immer dagewesenen Idole“, begann die nun dreifache Titelträgerin ihre Tribut-Rede an Halep. Weiter hatte Potapovaa gehofft, dass Halep zu ihrer alten Form zurückfinden würde: „Aber wissen Sie, sie hat etwas erreicht, wovon ich noch nicht mal träumen kann (noch nicht“, sagte die symphytische Siegerin lächelnd. Fast mit Tränen in den Augen beendete die Transylvania Open-Championeese ihre schöne Rede: “Für mich wird sie immer ein Champion bleiben. Und hoffentlich kann sie ihr Leben ohne Tennis genießen. Sie verdient es total“.

Drei Siege aus drei Begegnungen

In der Vergangenheit stand die 23-jährige Potapova schon dreimal ihrem Idol auf der WTA-Tour gegenüber. Einen Sieg konnte die Russin allerdings nie gegen die ehemalige Nummer Eins der Welt einfahren. Während Potapova 2021 zweimal in zwei Sätzen verlor, konnte sie der Rumänin 2022 in Cincinnati immerhin einen Satz abluchsen.