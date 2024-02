Trainer-Wahnsinn: Rune und Mouratoglou wieder vereint

Aller guter Dinge sind drei? Holger Rune und Patrick Mouratoglou versuchen es tatsächlich noch einmal miteinander. Die erneute Zusammenarbeit zwischen dem Dänen und dem französischen Star-Trainer startet sofort. Ob es diesmal länger hält?

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 21.02.2024, 20:08 Uhr

© Getty Images

Paukenschlag am Abend: Der Weltranglistensiebte Holger Rune hat bekannt gegeben, dass Patrick Mouratoglou mit sofortiger Wirkung wieder sein Cheftrainer ist.

Wie das abermalige Comeback des Duos abgelaufen ist? Wer die Serie "Break Point" auf Netflix gesehen hat, könnte eine Ahnung davon haben: In der sonst eher Höhepunkt armen Serie sind die Szenen zwischen Holger Runde und Patrick Mouratoglou die Highlights. Darin trennt sich der Däne zunächst von Patrick Mouratoglou, weil er gar nicht wisse, was der Franzose überhaupt mache und ihm nichts bringen würde. Nur um ihn wenige Tage später per SMS zurückzuholen. Und Mouratoglou steht Gewähr bei Fuß.

Also gut möglich, dass in den letzten Tagen eine SMS auf dem Handy von Patrick Mouratoglou eingegangen ist.

Boris Becker und Severin Lüthi mussten (wollten) gehen

Zu der spektakulären Wiedervereinigung sagt der Däne: "Ich freue mich sehr, wieder mit Patrick zusammenzuarbeiten. Mit ihm habe ich einige der größten Triumphe meiner bisherigen Karriere erzielt, und ich kann es kaum erwarten, dass wir gemeinsam auf die Jagd nach den nächsten großen Titeln gehen. Wir haben gute Gespräche darüber geführt, wie sich unsere Zusammenarbeit entwickeln soll, und wir haben uns auf ein starkes Setup geeinigt, das die besten Voraussetzungen für meine Leistung schafft."

Rune hat sich kürzlich vom dreimaligen Wimbledon-Sieger Boris Becker und Ex-Federer-Coach Severin Lüthi, der während der Australian Open sein Cheftrainer war, getrennt. Mouratoglou und Rune kennen sich, seit Rune 13 Jahre alt war. Damals war der Däne ein "Champseeder" Ein Jugendspieler, der von Mouratoglous Stiftung unterstützt wird.