Ruud beeindruckt von Swiatek Entschlossenheit: "Noch nie erlebt"

Casper Ruud und Iga Swiatek haben am Dienstag im Arthur-Ashe-Stadion zwei souveräne Siege gefeiert, stehen im Halbfinale des Mixed-Doppelbewerbs der US Open und sind damit nur noch zwei Schritte vom Titel sowie dem Preisgeld über 1 Million US-Dollar entfernt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.08.2025, 21:35 Uhr

Nach den Erfolgen gegen Frances Tiafoe/Madison Keys und Caty McNally/Lorenzo Musetti zeigte sich der Norweger begeistert von seiner Partnerin. Kein Wunder: Swiatek hatte erst am Montagabend das Finale in Cincinnati gewonnen, reiste direkt nach New York und stand nur zwölf Stunden später schon wieder zum Aufwärmen auf der Anlage.

„Ich war im Fitnessstudio, habe an meinem Rückschwung gearbeitet und Iga angesehen und gedacht: ‚Das ist Entschlossenheit, wie ich sie noch nie gesehen habe!‘“, erzählte Ruud beeindruckt.

Bis zuletzt war jedoch unklar, ob das Duo überhaupt antreten würde. Beide hatten sich die Option offengelassen, kurzfristig abzusagen, je nachdem wie das Turnier in Cincinnati verläuft. Während Ruud dort bereits in Runde eins ausschied und direkt nach New York weiterreiste, lag die Entscheidung schließlich bei der Weltranglistenzweiten. „Ich kann nicht lügen, ich war ein bisschen besorgt“, gestand Ruud, der das Cincinnati-Endspiel beim Abendessen verfolgte und sogar mit Swiateks Team in Kontakt stand. „Am Ende war es ihr Wille – und das ist unglaublich beeindruckend.“

Draper und Pegula melden sich zurück

Auch Jack Draper und Jessica Pegula sind zurück im Rampenlicht. Draper hatte nach Wimbledon eine Pause eingelegt, Pegula war nach ihrem Titel in Bad Homburg durch frühe Niederlagen in Wimbledon, Washington, Toronto und Cincinnati aus dem Rhythmus geraten. Bei den US Open finden. Bei den nun US Open stehen die Sterne nun wieder auf Erfolgskurs und lassen auch die Hoffnungen für einen guten Start bei den Einzelbewerben größer werden. Nach dem Erfolgg über Publikumslieblinge Carlos Alcaraz und Emma Raducanu ließen die beiden auch Daniil Medvedev und Mirra Andreeva keine Chance.

Mit Swiatek und Ruud wartet im Halbfinale nun der bisher schwerste Test für das britisch-amerikanische Doppel. Um 1:00 Uhr MESZ steigt der Showdown um den Einzug ins Finale.

