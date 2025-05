Ruud über Probleme mit dem Knie: "Schon die ganze Sandplatzsaison" Schmerzen

Casper Ruud ist am Mittwoch in der zweiten Runde der French Open gegen den Portugiesen Nuno Borges ausgeschieden. Spätestens ab dem zweiten Satz war der Norweger augenscheinlich angeschlagen. Nach dem Match gab er über seine Probleme mit dem Knie Auskunft.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 29.05.2025, 22:25 Uhr

Casper Ruud hat offenbar schon länger mit Schmerzen im Knie zu kämpfen

Nachdem Ruud in der ersten Runde noch Albert Ramos Vinolas klar in drei Sätzen besiegen konnte, war in Runde zwei Endstation. Der zweimalige French Open-Finalist unterlag dem Portugiesen Nuno Borges 6:2, 4:6, 1:6 und 0:6 und hatte dabei ganz offensichtlich mit körperlichen Problemen zu kämpfen.

Nach dem Spiel gab der Norweger Auskunft: "Ich hatte in den letzten Wochen mit Knieschmerzen zu kämpfen. Deshalb habe ich meine Teilnahme an Genf abgesagt“, so der Weltranglisten-Achte. Die Schmerzen habe er schon länger, so Ruud. „Ich wurde in Madrid untersucht. Dieses Problem hatte ich die ganze Sandplatzsaison über. Der Scan zeigte keine Schäden, nur Flüssigkeit.“

"Bei einem Grand Slam riskiert man alles"

Er habe alles versucht, um in Roland-Garros konkurrenzfähig zu sein, die Bemühungen seien jedoch umsonst gewesen. „Ich habe beschlossen, es durchzuziehen, mit entzündungshemmenden Tabletten usw., aber es war nicht genug“, meinte Ruud im Anschluss an das Zweitrunden-Aus. „Einer der Schläge, der am meisten wehtut, ist die offene Rückhandhaltung, da das linke Knie betroffen ist. Das ist für mich der schlimmste Schlag. Im Training habe ich ihn vermieden, aber in einem Match, bei einem Grand Slam, riskiert man alles“, so der Norweger.

Er werde nun alles tun, um wieder fit zu werden. „Ich werde es heilen lassen und für längere Zeit ruhen lassen“, meinte der ehemalige Weltranglisten-Zweite, der in den letzten drei Jahren in Paris immer zumindest das Halbfinale erreicht hatte.