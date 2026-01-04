„Sabadosa" in Brisbane: Ein Sieg zum Auftakt

Beim WTA-Tour-500-Turnier in Brisbane gibt es eine prominente Doppel-Paarung: Denn Aryna Sabalenka tritt gemeinsam mit Paula Badosa an. Der erste Erfolg ist schon eingefahren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.01.2026, 11:45 Uhr

© Getty Images Zwei, die sich sehr mögen: Aryna Sabalenka und Paula Badosa, kommende Woche Doppelpartnerinnen in Brisbane

Schade, dass es im professionellen Tennis keinen Wettbewerb gibt, bei dem noch eine dritte Spielerin auf der einen Seite eines Courts steht. Denn dann würde sich Ons Jabeur garantiert zu Aryna Sabalenka und Paula Badosa gesellen. Denn dieses Trio macht es nicht unter „Best Friends Forever“. Nun hat Jabeur aber weiterhin mit körperlichen Problemen zu kämpfen - aber wenigstens haben Badosa und Sabalenka zum Doppel in Brisbane zueinander gefunden.

„Sabadosa“ wird also zur Aufführung kommen, als zusätzliches Zuckerl für die Zuschauer in Brisbane, die gerade bei den Frauen aber ohnehin auf ein fantastisches Teilnehmerinnen-Feld blicken dürfen. Neben Sabalenka und Badosa werden etwa Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Madison Keys oder Mirra Andreeva aufschlagen.

Badosa erreicht bei den Australian Open 2025 das Halbfinale

Während man bei Aryna Sabalenka davon ausgehen kann, dass sie auch im Jahr 2026 um alle großen Titel mitspielen wird, ist die Gemengelage bei Doppel-Partnern Paula Badosa schon ein bisschen anders. Die Spanierin hat ja notorisch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. In der vergangenen Saison musste Badosa nach dem Erstrunden-Aus in Wimbledon gegen Katie Boulter lange pausieren, kam erst zum Turnier in Peking zurück.

Dass sie dennoch immer noch unter den 30 besten Spielerinnen der Welt klassiert ist, hängt mehr oder weniger an einem einzigen Ergebnis: Denn 2025 konnte Paula Badosa bei den Australian Open bis ins Halbfinale vorrücken. Dort aber verlor sie allerdings gegen ihre nunmehrige Doppelpartnerin in Brisbane: Aryna Sabalenka.

Gestartet sind die beiden übrigens erfolgreich: Am Sonntag gab es ein 7:6 (2) und 7:6 (3) gegen Liumilla Samsonova und Zhang Shuai.

