Sabalenka müht sich zum Sieg gegen Stephens

Beim ersten Damenmatch als Night-Session bei den diesjährigen French Open musste sich die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka im Duell der Grand Slam-Siegerinnen gegen Sloane Stephens mehr strecken als erwartet, gewann aber letztlich in zwei knappen Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2023, 22:37 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka war gegen Sloane Stephens voll gefordert.

Aufgrund des erfolgreichen Saisonstarts, inklusive dem Titel bei den Australian Open, ging die Favoritenrolle eindeutig an Aryna Sabalenka, die gegen Sloane Stephens auch alle drei bisherigen Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnte.

Zu Beginn des Matches legte Sabalenka einen absoluten Traumstart hin. Die 25-jährige bewegte sich gut und überrollte ihre US-amerikanische Gegnerin mit zahlreichen Winner-Schlägen. In der Folge zeigte Stephens dank ihrer feinen Technik, warum sie 2017 die Trophäe bei den US Open gewinnen konnte und profitierte auch von einer höheren Fehlerquote der Balarussin. Mit fünf Spielgewinnen in Folge konnte die 30-jährige den Satz wieder offen gestalten, musste sich aber im Tie-Break mit 5:7 beugen.

Der zweite Durchgang beginnt ausgeglichen mit je einem Break. Beim Stand von 4:4 nahm Sabalenka, die sich in entscheidenden Phasen auf ihren starken Aufschlag verlassen konnte, ihrer Gegnerin das Service vorentscheidend ab und konnte anschließend ihren eigenen Aufschlag zum 7:6, 6:4-Erfolg nach 1:41 Stunden Spielzeit durchbringen.

Im Viertelfinale sieht sich Sabalenka der Ukrainerin Elina Svitolina gegenüber, die sich heute gegen die an Nr. 9 geführte Daria Kasatkina nach knapp zwei Stunden mit 6:4, 7:6 (7:5) durchsetzen konnte.

