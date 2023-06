Sabine Lisicki erhält Hauptfeld-Wildcard und wird Marken-Botschafterin von bett1

Motivation, Elan, Angriffslust – und Vorfreude auf neue, spannende Aufgaben. All das zeigte Sabine Lisicki, als sie am heutigen Freitag vor ihrem Start beim WTA-Turnier in Berlin mit einer Mediengruppe sprach.

von PM / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 16.06.2023, 14:41 Uhr

© bett1open presented by ecotrans Group / Paul Zimmer Sabine Lisicki

Von Samstag bis zum 25. Juni geht es beim überragend besetzten WTA-Turnier um ein Gesamtpreisgeld von 850.000 US-Dollar.

Aber Sabine Lisicki geht es um etwas ganz anderes. „Ich freue mich riesig, in meiner Heimatstadt, in meinem Heimatclub zu spielen“, sagt Lisicki. Im Steffi-Graf-Stadion auf der prachtvollen Anlage des LTTC „Rot-Weiß“ e. V. stellt sich Lisicki einer Weltklasse-Konkurrenz. Genau so will sie es: sich mit den Besten messen, um wieder noch näher an die Besten heranzurücken. Daher hat sie nun auch eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten, das am Montag in das Turnier startet. Sonntag wird Sabine Lisicki erfahren, wer ihre erste Gegnerin ist. Dann findet im Rahmen der feierlichen Eröffnung die Auslosung statt.

2013 stand Lisicki im Finale von Wimbledon. Nun, ein Jahrzehnt später, ist ihr Feuer der Begeisterung nicht erloschen. „Ich liebe Tennis, und ich liebe das Spiel auf Rasen. Ich will mich hier in Berlin vor meinem heimischen Publikum so stark wie möglich zeigen“, sagt Lisicki, die sich akribisch auf das Turnier vorbereitet hat.

Seit 2021 wird es im Steffi-Graf-Stadion auf Rasen ausgetragen.

Sabine Lisicki ist ab sofort auch Marken-Botschafterin von bett1 und sagt: „bett1 ist ein Berliner Unternehmen, das einen enormen Einsatz für Tennis, aber auch für die Stadt Berlin zeigt, bett1 hilft mit seinen Ideen, da helfe ich natürlich auch besonders gerne.“

In Berlin dabei sind unter anderem Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Carolina Garcia, Ons Jabeur, Coco Gauff, Maria Sakkari und Petra Kvitova - und damit sieben Spielerinnen aus den Top 10 der Welt.