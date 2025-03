Sabine Lisicki schlägt bei den Mallorca Women’s Championships auf

Sabine Lisicki kündigt auf der ITB per Videobotschaft ihre Rückkehr ins Profitennis an. Auch für die ATP 250 Mallorca Championships gibt es weitere Zusagen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 06.03.2025, 09:56 Uhr

© Max Eck Sabine Lisicki kehrt auf die große Tennisbühne zurück.

Überraschung auf der ITB: Die deutsche Topspielerin Sabine Lisicki verkündete auf der Reisemesse per Videobotschaft ihr Comeback ins Profitennis. Im Rahmen der Präsentation der Mallorca Women’s Championships gab die 35-Jährige bekannt, dass sie nach ihrer Babypause wieder auf die Tour zurückkehrt – und Mallorca als eines ihrer ersten Turniere gewählt hat.

Lisicki ist damit die erste bestätigte Spielerin des neuen WTA 125-Turniers, das vom 4. bis 12. Oktober im Mallorca Country Club in Santa Ponça stattfindet.

In ihrer Videobotschaft erklärte sie: "Ich freue mich, nach meiner Babypause diesen Sommer wieder auf die Tour zurückzukehren. Außerdem werde ich im Oktober bei den Mallorca Women’s Championships aufschlagen. Ich habe viele großartige Erinnerungen an das Turnier auf Mallorca und freue mich besonders darauf, diesmal mit meinem neuesten Familienmitglied auf die Insel zu reisen!"

Die Wimbledon-Finalistin von 2013 war bereits 2016 und 2017 bei den der Mallorca Open auf der Insel am Start. Lisicki wurde 2006 Profi und spielte sich bis auf Platz 12 der Weltrangliste vor. Nach einer langen Verletzungspause hatte sie sich 2023 wieder zurück ins Profitennis gekämpft.

Dass sie rund ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Bella zur Premiere der neuen Mallorca Women’s Championships zurückkehren wird, sei „eine fantastische Nachricht für das Turnier, das nun auf Sand ausgetragen wird“, so Edwin Weindorfer, CEO der e|motion group, die das Event veranstaltet.

Auch ein Top-Spieler für die Mallorca Championships bestätigt

Neben dem neuen WTA-Termin verkündete Weindorfer auch eine weitere Spielerzusage für die ATP 250 Mallorca Championships: US-Top-Star Ben Shelton bestätigte seine erneute Teilnahme am einzigen Rasenturnier im Süden Europas. “Mallorca ist eines meiner Lieblingsturniere auf Rasen, und ich freue mich sehr, in diesem Jahr zum dritten Mal dabei zu sein,” erklärte der 22-jährige per Videobotschaft.

Der Linkshänder gilt als einer der besten Aufschläger der Welt und erreichte bei den Australian Open im Januar das Halbfinale. Shelton, der schon 2023 und 2024 an den Mallorca Championships teilgenommen hat, ist nach Nick Kyrgios, Gaël Monfils und dem aktuellen Weltranglistenfünften Casper Ruud der vierte bestätigte Spieler des Turniers, dessen bereits fünfte Ausgabe vom 21. bis 28. Juni auf der Lieblingsinsel der Deutschen stattfindet.