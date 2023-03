Sabine Lisicki startet in Charleston - mit guten Erinnerungen

Sabine Lisicki kämpft weiterhin um ihr Comeback - am Wochenende darf sie in Charleston in der Qualifikation ran. Das Feld dort hat es aber in sich, das des Hauptfeldes erst recht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 31.03.2023, 15:55 Uhr

© GEPA Pictures Sabine Lisicki

Lisicki erhielt von Veranstalterseite eine Wildcard für die Qualifikation des WTA-500er-Turniers in den USA.

Die 33-Jährige kämpft nach ihrer schweren Knieverletzung im Jahr 2020 erneut um eine Rückkehr in die Weltspitze. Ihr Comeback hatte die Berlinerin im Vorjahr in Bad Homburg gegeben, auf dem geliebten Rasen. Und dort erst im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Caroline Garcia verloren. Seither hatte Lisicki nur vereinzelt gespielt, im WTA-Ranking ist sie aktuell auf Platz 307 notiert. Zuletzt erreichte sie beim ITF-Turnier in Orlando aus der Qualifikation heraus das Halbfinale.

Die Rückkehr nach Charleston ist für die ehemalige Wimbledonfinalistin mit guten Erinnerungen verbunden. 2009 gewann sie hier überraschend ihr erstes WTA-Turnier.

Die Konkurrenz hat es allerdings in sich: Neben Lisicki sind auch ihre Landsfrauen Tamara Korpatsch, Anna-Lena Friedsam und Laura Siegemund am Start, ebenso Viktorija Golubic, Taylor Townsend, Coco Vandeweghe, Kristina Mladenovic und Brenda Fruhvirtova.

Das Hauptfeld führt Aryna Sabalenka vor Jessica Pegula, Ons Jabeur und Daria Kasatkina an.