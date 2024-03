Sakkari schnappt sich Pegulas Ex-Coach

Laut einem Medienbericht baut Maria Sakkari ab sofort auf die Expertise von David Witt. Der 50-Jährige arbeitete zuletzt mit Jessica Pegula zusammen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.03.2024, 11:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Maria Sakkari setzt auf einen neuen Coach

Rund zwei Wochen nach der Trennung von ihrem Langzeittrainer Tom Hill hat Maria Sakkarioffenbar einen neuen Coach gefunden. Wie das griechische Medium "gazzetta" berichtet, setzt die Weltranglistenneunte ab sofort auf die Expertise von David Witt.

Witt arbeitete zuletzt mit Jessica Pegula zusammen und führte die US-Amerikanerin in der Weltrangliste bis auf Platz drei. Pegula hatte sich nach den Australian Open von Witt getrennt und präsentierte zuletzt die beiden Doppelspieler Mark Merklein und Mark Knowles als neues Trainerduo.

Seine Premiere in Sakkaris Coachingteam wird Witt bereits beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells (6. bis 17. März) geben. In der kalifornischen Wüste hatte die Griechin 2022 das Endspiel erreicht, im Vorjahr scheiterte sie im Halbfinale an Aryna Sabalenka.

In der aktuellen Saison läuft es für Sakkari noch nicht nach Wunsch. In den vergangenen fünf Partien ging die 28-Jährige viermal als Verliererin vom Platz.