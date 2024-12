Laver Cup San Francisco: Alcaraz und Fritz erste Teilnehmer für 2025

Mit dem Spanier Carlos Alcaraz und Taylor Fritz aus den USA wurden die ersten beiden Spieler für den Laver Cup 2025 in San Francisco bekanntgegeben

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.12.2024, 12:23 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz und Carlos Alcaraz stehen als erste Teilnehmer am Laver Cup 2025 in San Francisco fest.

Die beiden neuen Teamkapitäne walteten ihres Amtes und nominierten jeweils den ersten Spieler für ihre Auswahl anlässlich des Laver Cups 2025. Die achte Auflage des etablierten Team-Events wird vom 19. bis 21. September 2025 in San Francisco in der Chase Arena ausgetragen, der sportlichen Heimat des NBA-Clubs Golden State Warriors.

Und so durfte Yannick Noah als frischgebackener Kapitän den Spanier Carlos Alcaraz als ersten Starter von Team Europa verkünden. Der 21-jährige durfte nicht nur mit zwei Grand-Slam-Titeln auf eine starke Spielzeit 2024 zurückblicken, sondern trug mit acht eingefahrenen Punkten bei der diesjährigen Ausgabe des Laver Cups in Berlin entscheidend zum Gewinn der europäischen Auswahl bei.

Auf der offiziellen Turnierwebsite des Laver Cups kommentierte der Weltranglisten-3. seine Teilnahme mit Begeisterung: „Es ist einzigartig, alle Spieler, gegen die ich zu kämpfen gewohnt bin, auf der Bank zu haben, die mich unterstützen und das gleiche Ziel verfolgen – den Pokal zu holen. Ich fand es wirklich motivierend. Ich habe die Energie und die Atmospähre des Laver Cups geliebt und kann es kaum erwarten, in San Francisco wieder dabei zu sein.“

Auch Andre Agassi durfte für das Heimspiel in Kalifornien mit Lokalmatador Taylor Fritz einen absoluten Hochkaräter benennen. Gerade auf heimischem Terrain spielt der 27-jährige meist ganz groß auf. Insgesamt vier seiner acht ATP-Titel sicherte er sich auf US-amerikanischem Boden, zudem glänzte er bei den vergangenen US Open mit dem erstmaligen Einzug in ein Major-Endspiel. Ebenso hat der Weltranglisten-4. mit dem bereits nominierten Alcaraz noch eine Rechnung offen, schließlich besiegte ihn der vierfache Grand-Slam-Champion beim Laver Cup in Berlin im allesentscheidenden letzten Einzel in zwei Sätzen.

Große Vorfreude kommunizierte auch Fritz auf der Turnierseite: „Ich bin begeistert, Team World erneut zu vertreten. Die Atmosphäre, die Kameradschaft, die Teamchemie und die Spannung beim Laver Cup sind anders als bei jedem anderen Turnier. Ich bin mir sicher, dass die Energie großartig sein wird und ich hoffe, dass die Heimfans zahlreich erscheinen werden, um uns in San Francisco zu unterstützen. Wir wollen den Laver Cup unbedingt zurück!“