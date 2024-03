Sandplatzsaion beginnt: Die Topspieler machen Pause

Nach dem Finale ist vor der Sandplatzsaison. Einen Tag nach dem Endspiel beim ATP Masters von Miami starten die ersten Hauptrundenmatches der diesjährigen Sandplatzpremiere auf der Tour.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 31.03.2024, 13:03 Uhr

Estoril, Marrakesch und Houston lauten die ersten drei Stationen der Sandplatzsaison 2024 auf der ATP Tour. Alle drei Events gehören der 250er-Kategorie an und reizen die Topspieler der Szene nicht wirklich. Grudn ist sicherlich auch, dass es in knapp einer Woche mit dem nächsten Masters-Turnier in Monte Carlo bereits wieder um viele Punkte gehen wird.

Aus den Top10 werden in der kommenden Woche lediglich Casper Ruud und Hubert Hurkacz an den Start gehen. Ein weiterer Akteur, der zu den besten 20 Spielern gehört, fehrt beim Turnier in Portugal. In Marrakesch führt die Setzliste Laslo Djere vor Sebastian Ofner an. Beide kratzen aktuell immer wieder am Einzug in die Top30.

Shelton und Tiafoe schlagen in Houston auf

Beim Sandplatzturnier in Houston führen die US-Amerikaner Ben Shelton und Francis Tiafoe die Setzliste gemeinsam mit Francisco Cerundolo an. Auch hier wird also niemand aus den Top10 an den Start gehen.

In Monte Carlo sind dann wieder alle Schwergewichte der Szene dabei. Mit den weiteren Masters-Events in Madrid und Rom nimmt die Saison vor den French Open dann richtig Fahrt auf. Endlich werden die Tennissocken dabei wieder dreckig, auch wenn das nicht alle Profis als positiv betrachten werden.