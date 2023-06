Schaukämpfe vor Wimbledon: Holger Rune zerreißt sich

Traditionell werden an den letzten Tagen vor Wimbledon Schaukämpfe in privaten Tennisclubs ausgetragen. Besonders fleißig wird es heuer Holger Rune anlegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2023, 15:06 Uhr

© Getty Images Holger Rune hat auf Rasen noch keine Erfolgsspuren hinterlassen

Das Gefühl für Rasen muss man nicht zwnagsläufig bei einem der Turniere der ATP-Tour entwicklen, ein feiner englischer Tennisclub bietet ja auch diverse Möglichkeiten. Am bekanntesten ist dabei wohl The Boodles, wo seit Jahren Schaukämpfe ausgetragen werden. Benoit Paire hat hier vor ein paar Jahren zwischen zwei Ballwechseln mit den Zuschauern am Sekt genascht, es war seinem Spiel nicht weiter abträglich.

Auch 2023 werden sich einige Spieler bei Exhibitions den letzten Schliff geben, so etwa Stefanos Tsitsipas, der heute ins Turnier in Stuttgart einsteigt. Tsitsipas spielt bei The Boodles, was insofern nicht überraschend ist, als dass sein Manager Patricio Apey dort kräftig hinter den Kulissen mitmischt. Ebenfalls mit am Start: Andrey Rublev, Félix Auger Aliassime,Hubert Hurkacz, Borna Coric, Lorenzo Musetti und Sebastian Korda (auch er ein Apey-Klient). Und, nicht zu vergessen, Holger Rune.

Djokovic ohne Matches nach Wimbledon

Was insofern interessant ist, als dass sich der Däne für die Tage zwischen dem 27. Juni und dem 1. Juli 2023 offenbar viel vorgenommen hat. Denn Rune, bislang noch nicht als Rasenspezialist aufgefallen, hat auch für das Event in Hurlingham genannt. Dort wird er sich mit Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Karen Khachanov, Frances Tiafoe und Cameron Norrie messen.

Von all dem unbeleckt ist Novak Djokovic, der große Favorit für Wimbledon. Der siebenmalige Champion an der Church Road wird auch in diesem Jahr ohne Rasenmatch in Wimbledon einsteigen. Djokovic nutzt dann einfach die frühen Runden, um so richtig in Schwung zu kommen.