Schaukampf in Frankreich: Gemischtes Einzel nach Protest von Kostyuk

Die Ukrainerin Marta Kostyuk hat es vorgezogen, bei einem Schaukampf in Frankreich nicht gegen die Russin Mirra Andreeva anzutreten. Andreeva musste dann gegen einen Mann auf den Court.

Es ist und bleibt kompliziert im Tennissport, wo russische und belarussische SpielerInnen ja nach wie vor wohlgelitten sind und an allen Veranstaltungen der WTA- bzw. ATP-Tour teilnehmen dürfen. Das stößt vielen ukrainischen Profis, vor allem bei den Frauen, sauer auf. Lesia Tsurenko ist dabei ebenso wortgewaltig wie Elina Svitolina. UNd auch Marta Kostyuk lässt keine Gelegenheit aus, festzuhalten, dass sie mit Spielerinnen aus einem Land, das ihre Heimat seit nunmehr fast zwei Jahren mit einem Angriffskrieg überzieht, nicht zu tun haben möchte.

Was am gestrigen Sonntag dazu führte, dass Kostyuk bei einem Schaukampf in Frankreich nicht zum Finalspiel gegen Mirra Andreeva antrat. Was zur Situation geführt hat, dass die Veranstalter Ersatz besorgen mussten. Und den haben sie mit dem ATP-Profi Yanis Ghazouani Durand (Nummer 1.145) auch gefunden. Ghazouani gewann das gemischte Einzel mit 7:5 und 6:2.

Auf der WTA-Tour war es ja seit dem Angriff von Russland einige Male zu Treffen zwischen Russinnen und Belarussinnen mit Ukrainerinnen gekommen. Letztere haben dabei konsequent den Handschlag verweigert. Auch wenn gerade Elina Svitolina sehr wohl anerkannt hat, dass Daia Kasatkina sich gegen die Politik ihres Heimatlandes gestellt hat.