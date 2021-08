Schock! Dominic Thiem beendet Saison 2021 vorzeitig

Dominic Thiem erklärte seine Saison am Mittwoch aufgrund der in Mallorca erlittenen Handgelenksverletzung vorzeitig für beendet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.08.2021, 15:34 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem wird 2021 nicht mehr spielen

Dominic Thiem wird im laufenden Kalenderjahr nicht mehr auf die ATP-Tour zurückkehren. Das gab das Management des Österreichers am Mittwoch in einer Presseaussendung bekannt. Grund dafür ist die Handgelenksverletzung, die sich der 27-Jährige im Juni beim ATP-250-Turnier in Mallorca zugezogen hatte.

"Nach einer Woche Training am Tennisplatz spürte ich noch immer Schmerzen im Handgelenk und wusste, dass es noch nicht 100 Prozent verheilt ist. Ich besuchte nochmals die Ärzte und wir beschlossen, eine konservative Therapie zu versuchen, um der Verletzung mehr Zeit zu verheilen zu geben. Ich bin sehr enttäuscht, meinen US-Open-Titel nicht verteidigen zu können und den Rest der Saison zu verpassen. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich habe in meiner Karriere noch viele Jahre vor mir und werde erst zurückkommen, wenn ich komplett fit und in perfekter Form für harte Matches bin", wurde Thiem in der Aussendung zitiert.

Thiem wird nun für weitere sechs Wochen eine Schiene tragen. Danach wird der Weltranglistensechste mit Übungen für das Handgelenk beginnen, um anschließend auf den Platz zurückzukehren. Unterstützen soll ihn dabei auch Neo-Fitnesstrainer Jez Green.

Bis zuletzt hatte Thiem auf eine Rückkehr bei den US Open gehofft. Aus der Titelverteidigung in New York wird nun aber nichts. Stattdessen werde er sich nun vermehrt um seine Leidenschaften außerhalb des Platzes kümmern, schrieb der Lichtenwörther in einer Botschaft in den sozialen Medien.