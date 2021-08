Schritt 1 von 7 zum Grand Slam: Novak Djokovic gegen Holger Rune

Sieben Sieg fehlen Novak Djokovic bei den US Open 2021 zum ersten Kalender-Grand-Slam in der Open Era des Tennissports bei den Männer. Die erste Hürde dorthin: der 18-jährige Däne Holger Vitus Nodskov Rune.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2021, 12:47 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic eröffnet gegen Holger Rune

Von Jens Huiber aus New York City

Novak Djokovic hat es in seiner Pressekonferenz vor Beginn der US Open 2021 auf den Punkt gebracht: Er werde wohl weiterhin die Chance haben, Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Alle vier aber in einem Kalenderjahr? Dafür könnten die aktuellen US Open die letzte Möglichkeit sein. Blickt man auf dir Triumphe bei den bislang ausgespielten Majors, dann war Djokovic im Grunde nie in richtiger Gefahr, tatsächlich ein Match zu verlieren. Ja, Alexander Zverev hat im Viertelfinale in Melbourne hervorragend mitgehalten. Und dennoch in vier Sätzen verloren. Und ja, Stefanos Tsitsipas konnte im Endspiel in Roland Garros sogar die ersten beiden Sätze gegen Djokovic gewinnen. Ab Mitte von Durchgang drei war aber klar: Nole lässt sich auch diesen Titel nicht nehmen.

Sollte also Holger Vitus Nodskov Rune tatsächlich zum Stolperstein für die Nummer eins der Welt werden, käme das einer der größten Sensationen in der Geschichte des professionellen Tennissports gleich. Boris Beckers Niederlage gegen Peter Doohan beim Wimbledon-Turnier 1987 fällt einem da spontan ein, ein Sieg Runes wäre diese Überraschung zum Quadrat.

Djokovic in allen Belangen zu stark

Der 18-jährige Däne hat vor etwas mehr als einer Woche in Verona noch schnell ein ATP-Challenger-Turnier gewonnen, sich dann durch die Qualifikation gekämpft. Günter Bresnik, langjähriger Coach auf der ATP-Tour, hält viel vom jungen Skandinavier, der einen enormen Siegeswillen mit auf den Tennisplatz bringt. Dieser Wille schlägt auf der anderen Seite ab und zu noch in Ungeduld um. So gesehen im Qualifikations-Finale gegen Mats Moraing, in dem Rune die Unterbrechung des Matches beim Stand von 5:3 im dritten Satz nicht gerade mit stoischer Ruhe aufnahm.

Zur Ruhe wird Novak Djokovic seinen jungen Gegner am Dienstagabend in New York City auch nicht kommen lassen. Djokovic hat, neben vielen anderen Qualitäten, genau das Spiel, das einem feurigen Newcomer nicht liegt: Der Branchenprimus schenkt seinen Gegnern nichts, die herausragende Defensive von Djokovic hat etwa auch dem erfahreneren Jannik Sinner in Monte Carlo zu viel abverlangt. Dazu kommt, dass Holger Rune sein erstes Match bei einem Grand-Slam-Turnier überhaupt bestreitet. Fazit: Es wird ein sehr entspannter Tag im Büro für Novak Djokovic werden.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open