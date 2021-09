Schritt 2 von 7 zum Grand Slam: Novak Djokovic gegen Tallon Griekspoor

Die zweite Aufgabe von Novak Djokovic auf seinem Weg zum Kalender-Grand-Slam bei den US Open 2021? Tallon Griekspoor aus den Niederlanden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 13:31 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic war am Dienstag mit den Fans etwas unglücklich

Novak Djokovic war vom Verhalten des New Yorker Publikums während seines Erstrunden-Matches gegen Holger Rune, gelinde gesagt, irritiert. Zwar ist nicht ganz ausgeschlossen, dass die Fans den dänischen Außenseiter mit einem langgezogenen „Ruuuuuuuuuuune“ unterstützen wollten, aber auch die TV-Experten von ESPN hatten eher Buhrufe gegen den Weltranglisten-Ersten ausgemacht. Was nicht nur angesichts der bevorstehenden historischen Errungenschaft von Djokovic traurig wäre.

Natürlich wird Nole sich ganz kurz die Krone richten und dort weitermachen, wo er gegen Rune aufgehört hat. Nämlich an Tagen, an denen spielerisch vielleicht nicht alles rund läuft, den Gegner einfach so lange zu beschäftigen, bis dessen Körper die weiße Flagge hisst. Bei Tallon Griekspoor ist so eine Entwicklung gar nicht ausgeschlossen, der Niederländer musste am Dienstag gegen Jan-Lennard Struff über fünf fordernde Sätze gehen.

Djokovic spielt nicht mehr um Geld

Griekspoor, aktuell an Position 121 der ATP-Weltrangliste geführt, wird sich keinen Illusionen hingeben. Vor dem Start der Qualifikation hätte der 25-Jährige aus Haarlem einen Zweitrunden-Auftritt im Hauptfeld sicherlich unterschrieben, nicht nur der 115.000.- US Dollar wegen, die er sich brutto schon mal verdient hat. Novak Djokovic, das darf man getrost unterstellen, ist die Kohle seit Jahren rechtschaffen egal, für ihn geht es nur noch darum, das nächste Kapitel Tennisgeschichte zu schreiben.

Dass es der Mann aus Belgrad schaffen wird, daran haben die Fachleute in den USA keine Zweifel. Die sportliche wie auch die atmosphärische Aufgabe. Denn wenn die amerikanischen fans etwas lieben, dann Meilensteine des Sports zu feiern. Und das in der zweiten Night Session in Folge für Novak Djokovic.

