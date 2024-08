SchuhtesterInnen aufgepasst: Der ASICS SOLUTION SPEED FF 3 steht für Euch bereit!

Die Hartplatzsaison bei den Profis ist in vollem Gange. Und ASICS hat mit dem SOLUTION SPEED FF 3 aus der Celebration of Sport Kollektion den perfekten Schuh dafür - der von Euch getestet werden soll.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2024, 13:41 Uhr

© ASICS Der ASICS SOLUTION SPEED FF 3

Positive Vibes, die die Stimmung heben und Lust auf Bewegung machen sollen - das garantieren die Produkte aus der Celebration of Sport Kollektion von ASICS. Und neben den herausragenden Schuh-Modellen für Läuferinnen und Läufer, kommen auch die Tennis-Aficionados nicht zu kurz: mit dem Der ASICS SOLUTION SPEED FF 3 im knalligen Design.

Dieser neue Hartplatz-Schuh von ASICS sucht nun ambitionierte HobbyspielerInnen, die den ASICS SOLUTION SPEED FF 3 gerne testen würden. Im besten Fall natürlich auf jenem Belag, für den der ASICS SOLUTION SPEED FF 3 konzipiert wurde.

Wie das funktioniert? Ganz einfach: Ihr geht auf www.tennisnettests.com und folgt dort dem Weg, um Tester oder zur Testerin zu werden. Dann bekommt Ihr den ASICS SOLUTION SPEED FF 3 zugeschickt. Und wir warten gespannt auf Eure Videos, Fotos und Berichte.

Das rein Sportliche ist die eine Sache - die andere Seite schließt an das Motto der Celebration of Sport Kollektion an: Lasst uns gerne wissen, wie das Tennisspielen oder Bewegung im allgemeinen Eurer mentalen Gesundheit gut tut. Befreit Bewegung euren Kopf und lässt euch euren Alltag vergessen oder hilft euch dabei, im Moment zu sein und diesen zu genießen? ASICS ist überzeugt, dass Bewegung positive Effekte auf unser mentales Wohlbefinden hat und ist deshalb für: "Sound Mind, Sound Body"!