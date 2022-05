Schweizer Ex-Profi verurteilt - aber weiterhin Coach von Youngster

Das Schweizer Ex-Doppel-Ass Yves Allegro ist vom Walliser Kantonsgericht zu 20 Monaten bedingt verurteilt worden. Wie der Blick berichtete, wird der 43-Jährige jedoch weiterhin Trainer von Youngster Leandro Riedi bleiben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2022, 16:10 Uhr

Yves Allegro wurde zu 20 Monaten bedingt verurteilt

Das Urteil bezieht sich auf Vorfälle, die sich 2014 im estischen Tallin zugetragen haben sollen. Wie das Walliser Kantonsgericht in seiner Urteilsfindung feststellte, soll Allegro damals nach einer "Beizentour" gegen eine österreichische Trainerkollegin "Gewalt angewendet habe, um die Frau zu sexuellen Handlungen zu zwingen". Das berichtete der Schweizer Blick. Vergewaltigt soll der Schweizer die Trainerkollegin jedoch nicht haben, erklärte das Gericht.

Yves Allegro selbst beteuert, an den Vorfall keine Erinnerung zu haben. "Meine letzte Erinnerung ist, dass ich einen Alkohol-Shot getrunken habe und dann auf die Tanzfläche gegangen bin", sagte der Schweizer. "Ich war nie gewalttätig gegenüber jemandem", so Allegro erstinstanzlich. Die Frau hingegen hat sexuelle Übergriffe und Gewalt vonseiten des Ex-Doppelspezialisten zu Protokoll gegeben.

Zusammenarbeit mit Riedi soll fortbestehen

Die Strafe von 20 Monaten bedingt sind nun weniger als ein Urteil des Bezirksgerichts Siders, das Allegro zunächst zu zwei Jahren verurteilt hatte. Die Anklage hatte auf drei Jahre plädiert, Allegros Anwälte auf Freispruch. "Wir analysieren momentan das Urteil. Es ist noch nicht klar, ob wir vor Bundesgericht ziehen", hieß es vonseiten des Anwalts der Anklägerin zum Schweizer Blick.

Bis Juni 2020 war Yves Allegro als Trainer für Swiss Tennis engagiert - dann wurde dieses Engagement beendet. Seit März 2022 hat sich der Schweizer Youngster Leandro Riedi die Dienste des 43-Jährigen gesichert. Und an dieser soll auch trotz des Urteils festgehalten werden, wie Swiss Tennis gegenüber dem Blick erklärte. Der 20-jährige Riedi wollte sich dazu nicht äußern.

In seiner aktiven Laufbahn konnte Allegro insbesondere im Paarlauf für Erfolge sorgen, drei ATP-Titel gewann der heute 43-Jährige, zwei davon an der Seite von Roger Federer. Auch als Übungsleiter mache sich der Schweizer gut, wird Heinz Günthardt vom Blick zitiert: "Zum Gerichtsurteil kann ich nichts sagen. Was ich beurteilen kann, ist, dass Yves ein hervorragender Coach ist."

Hier der Beitrag im Blick!