Sebastian Ofner feiert nach sieben Monaten sein Comeback

Sebastian Ofner wird beim ATP-Challenger-Turnier in Murcia nach siebenmonatiger Verletzungspause auf die Tour zurückkehren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.04.2022, 23:03 Uhr

© GEPA Pictures Sebastian Ofner kehrt in Murcia auf die Tour zurück

Erst am Dienstag durften sich die österreichischen Tennisfans über das Comeback von Dominic Thiem freuen, in der kommenden Woche kehrt ein weiterer rot-weiß-roter Spieler auf die Tour zurück: Sebastian Ofner wird beim Challenger-Event in Murcia sein erstes Match seit sieben Monaten bestreiten.

Ofner hatte zuletzt mit Problemen am linken Fuß zu kämpfen und musste sich im Oktober daher einer Operation unterziehen. Teilweise waren die Schmerzen des Steirers so stark, dass er nicht einmal mehr Schuhe tragen konnte. In der Weltrangliste fiel Ofner auf Platz 215 zurück.

Ofner: "Jetzt bin ich bereit"

"Nach sieben Monaten Schmerzen, harter Arbeit und viel Physiotherapie bin ich endlich in der Lage, nächste Woche mein erstes Turnier zu spielen", schrieb Ofner auf "Instagram". "Ich hatte große Schwierigkeiten, aber jetzt bin ich bereit, auf die Tour zurückzukehren."

Sein erstes Match nach der Verletzungspause wird Ofner gegen Raul Brancaccio bestreiten. Zudem kommt es in Murcia zum rein österreichischen Duell zwischen Dennis Novak und Filip Misolic. Aus deutscher Sicht gehen Maximilian Marterer und Nicola Kuhn an den Start.

