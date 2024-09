Sebastian Ofner muss auch am rechten Fuß operiert werden

Sebastian Ofner muss sich in rund drei Wochen einer neuerlichen Operation unterziehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.09.2024, 16:50 Uhr

© GEPA pictures Sebastian Ofner muss erneut unters Messer

Nach seiner Operation an der linken Ferse muss Sebastian Ofner zeitnah auch am rechten Fuß operiert werden. “Sebastian hat dasselbe Problem auch mit seinem rechten Fuß. Es war nie so schlimm, aber das Problem besteht trotzdem und der Schmerz geht nicht ganz weg”, erklärte Manager Moritz Thiem.

Die Operation soll in rund drei Wochen erfolgen, ein Comeback wird es erst 2025 geben. Ofner peilt eine Teilnahme an den Australian Open in Melbourne an. "Aber wir werden sicherstellen, dass er genügend Zeit hat, um vollständig zu genesen, selbst wenn es länger dauern sollte“, sagte Thiem.

Der Eingriff am linken Fuß verlief allenfalls nach Wunsch, so Thiem: “Die Operation ist gut verlaufen und der Arzt ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Derzeit geht er noch mit einem speziellen Schuh herum, die Naht ist aber schon sehr gut verheilt.”