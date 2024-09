Comeback erst 2025: Sebastian Ofner erfolgreich am Fuß operiert

Sebastian Ofner wurde erfolgreich am linken Fuß operiert. Ein Comeback wird es erst 2025 geben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.09.2024, 14:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA pictures Sebastian Ofner wurde erfolgreich operiert

Sebastian Ofner hat sich einem erfolgreichen Eingriff an der linken Ferse unterzogen. Das teilte die österreichische Nummer eins am Mittwoch auf Instagram mit. “Die Operation ist gut verlaufen, ich bin schon wieder mobil”, teilte der Steirer, der mit einem Spezialschuh ausgestattet wurde, über die Social-Media-Plattform mit.

Wie lange der 28-Jährige ausfallen wird, ist derzeit noch unklar. 2024 wird Ofner definitiv kein Match mehr bestreiten, sein Comeback wird er frühestens im kommenden Jahr in Australien feiern. “Ich werde hart arbeiten, um stärker zurückzukommen und wieder dahin zu kommen, wo ich war”, meinte der Weltranglisten-59.

Die Verletzung an der Ferse hatte Ofner seit der Rasensaison große Probleme bereitet. Bei den US Open in New York trat der Steirer dennoch an und verlor zum Auftakt gegen Francisco Cerundolo in vier Sätzen. Kurz darauf entschied sich Ofner für einen neuerlichen Eingriff an der Ferse.

Bereits 2021 war Ofner an der Ferse operiert worden, es folgte eine Pause von rund sieben Monaten.