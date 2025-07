ATP Umag: Ohne Spielglück - Stan Wawrinka scheitert an Damir Dzumhur

Stan Wawrinka hat beim ATP-Turnier in Umag 4:6, 5:7 gegen Damir Dzumhur verloren und scheitert damit in der zweiten Runde des 250er-Events an der kroatischen Mittelmeerküste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2025, 00:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stand Wawrinka startete mit einem Sieg in die Woch des 250er-Turniers in Umag.

Mit seinem Sieg in der ersten Runde des ATP-Events im kroatischen Umag schloss sich Stan Wawrinka dem elitären Kreis von Spielern an, die mit über 40 Jahren mehrere Matches auf der ATP Tour gewinnen konnten. Gegen Damit Dzumhur fehlte dem Schweizer am späten Mittwochabend hingegen das Spielglück, um auch den zweiten Sieg der Woche folgen zu lassen.

Beide Spieler ließen ihrem Kontrahenten im gesamten Match immer wieder Chancen. Nachdem zunächst Dzumhur ins Hintertreffen geriet, drehte der Bosnier den ersten Satz mit zwei Aufschlagverlusten des dreimaligen Grand-Slam-Siegers.

Wechselnde Aufschlagverluste dominieren Satz Zwei

Das schnelle Doppelbreak zu Beginn des zweiten Satzes konnte Dzumhur jedoch zunächst nicht nutzen, um das Match schnell ins Ziel zu bringen. Das änderte sich auch nicht nach einem weiteren Break zum 5:4, das Wawrinka schnell mit einem erneuten Rebreak vergessen machte.

Erst beim Stand von 5:5 konnte Damir Dzumhur einen weiteren Aufschlagverlust Wawrinkas verwerten und anschließend das Match zu Ende bringen. Der Schluss einer zweistündigen Partie, die sicherlich nicht bei vielen Anwesenden bleibende Erinnerungen hinterlassen hat. Auch wenn es eventuell die letzte Partie Wawrinkas in Umag sein könnte.

Hier das komplette Einzel-Tableau