Sebastian Ofner - (zu) späte Tipps von Jürgen Klopp

Sebastian Ofner hat nach seiner Finalniederlage bei den Mallorca Championships Rat und vielleicht auch Trost von Jürgen Klopp bekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.06.2024, 18:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Mallorca Championships Jürgen Klopp und Sebastian Ofner am Samstag im Mallorca Country Club

Zunächst einmal bleibt festzuhalten: Gegen Alejandro Tabilo zu verlieren, ist wahrlich keine Schande, schon gar nicht und der Saison 2024. Der Chilene liefert fast Woche für Woche Spitzenleistungen ab, war ja vor ein paar Wochen in Rom auf dem besten Weg, im Halbfinale des 1000ers in Rom Alexander Zverev zu schlagen. Dass der Deutsche dann doch noch den Kopf aus der Schlinge ziehen konnte, sprach und spricht eben für die Klasse von Zverev.

Und also muss sich Sebastian Ofner nicht weiter über das 4:6 und 4:6 im Endspiel der Mallorca Championships 2024 nicht grämen. Natürlich hätte er nur allzu gerne seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert, die Bedingungen wären ihm mit dem starken Wind nicht entgegengekommen. Neun Ränge hat der Steirer mit seinem ersten Finaleinzug auf der „großen“ Tour in den WTA-Charts wieder gutgemacht, wird ab Montag wieder unter den besten 50 Spielern der Welt geführt. Und muss dann ja schon in Wimbledon gegen Aleksandar Vukic ran.

Wir schon während der gesamten Mallorca-Woche fehlte es auch im Endspiel nicht an prominenten Zuschauern. Am Samstag ganz vorne weg: Jürgen Klopp. Der deutsche Erfolgstrainer, der sich nach fast neun Jahren als Coach des FC Liverpool gerade eine Auszeit nimmt, war im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den Mallorca Country Club gekommen. Und tauschte sich nach dem Finale noch herzlich mit Sebastian Ofner aus.

Um technische Fragen wird es dabei nicht gegangen sein - aber vielleicht konnte Kloppo Ofner ja mit einer zusätzlichen Motivationsstütze nach London schicken.