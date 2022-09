Serena begrüßt Roger Federer im Club der Rentner

Innerhalb weniger Tage haben mit Serena Williams und Roger Federer zwei der größten Legenden des Tennissports ihren Rückzug bekannt gegeben. Wobei sich die US-Amerikanerin noch ein Hintertürchen offen gelassen hat.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 16.09.2022, 08:21 Uhr

© Getty Images Serena Williams und Roger Federer 2019 in Miami

Serena Williams hat Roger Federer im "Rentner-Klub" begrüßt. "Ich habe immer zu dir aufgeschaut und dich bewundert. Unsere Wege verliefen fast genau gleich", schrieb die 23-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA bei Instagram: "Du hast unzählige Millionen inspiriert - inklusive mir. Danke, dass du Roger Federer bist."

Der 41 Jahre alte Schweizer Federer hatte am Donnerstag seinen Rücktritt angekündigt. Auch die 40 Jahre alte Williams hatte sich kürzlich vom Profisport verabschiedet, ließ sich mit Blick auf eine Rückkehr aber ein Hintertürchen offen.

Als Gegner sind sich Serena und Roger Federer übrigens beim Hopman Cup 2019 in Perth begegnet - damals spielte der Maestro mit Belinda Bencc, Williams trat an der Seite von Frances Tiafoe an. Im Vorfeld des Matches hatte Federer damals gemeint, dass er vor dem Aufschlag Serenas riesengroßen Respekt hätte.

Und auch Schwester Venus Williams hatte für Federer ein paar Worte auf Instagram übrig. Die fünfmalige Wimbledon-Siegerin hat mit dem Maestro ein paar Mal das Champions Dinner in London bestritten.