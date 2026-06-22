Serena Williams auch im Einzel? Das sind fantastische Nachrichten!

Serena Williams wird in Wimbledon also auch im Einzel an den Start gehen. Das kann dem Turnier und dem Frauentennis nur gut tun.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.06.2026, 12:14 Uhr

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© Getty Images Was kann Serena Williams im Einzel in Wimbledon 2026 reißen?

Man möge sich vorstellen, wie andere Turniere das Comeback von Serena Williams im Einzel annonciert hätten: in jedem Fall mit großen, farbigen Lettern. Wimbledon dagegen? Verschickt eine Mail mit der Überschrift: „Further Wild Cards announced for The Championships 2026“. Und selbst in dieser Mail ist der Name Serena Williams noch nicht mal erwähnt - das Geheimnis wird erst nach dem Klick auf einen Link gelüftet.

Dabei ist die Rückkehr der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin nun auch im Einzel einen fantastische Nachricht für den gesamten Tennissport. Fantastisch auch, weil wohl kaum jemand zu Beginn des Jahres die Fantasie gehabt hat, dass Serena tatsächlich noch einmal in den Ring steigt. Für die Aufmerksamkeit in Zeiten einer Fußball-Weltmeisterschaft ist die Meldung vom Sonntagabend in jedem Fall zuträglich. Und eigentlich sollten sich vor allem auch die jüngeren WTA-Profis freuen, dass sie vielleicht doch noch einmal die Chance bekommen, gegen die größte Spielerin aller Zeiten (ja!) anzutreten.

Serena Williams wie Lindsey Vonn?

Wie gut Serena Williams aktuell ist? Das weiß natürlich keiner, wohl nicht einmal die Meisterin selbst. Während ihrer Doppel-Auftritte im Queen´s Club und in Berlin hat sie den Ball prächtig getroffen. Aber eben nur aus dem Stand heraus. Andererseits würde sich Serena wohl nicht in ei Major wagen, glaubte sie nicht, dort auch Matches gewinnen zu können.

Parallelen zu Lindsey Vonn sind ja durchaus da. Die alpine Ski-Legende hatte sich ja mit Blick auf die Olympischen Winterspiele in Cortina noch einmal in den Weltcup-Zirkus geworfen, dort sogar wieder Rennen gewonnen. Dass beim Kampf um Gold ein kapitaler Crash das Happy End versauen würde, war natürlich nicht abzusehen. Auch wenn Vonn für ihren riskanten Fahrstil bekannt und beliebt war (und ist?).

Serena Williams jedenfalls hat sich nun fast vier Jahre anderen Dingen gewidmet als dem professionellen Tennissport. Ob sie noch Matches auf der Tour gewinnen kann? Turniere gar? Diese Fragen werden in den kommenden Tagen und Wochen beantwortet werden.

