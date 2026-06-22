Nach Gauff-Beschwerde: Wimbledon informiert Spieler über Kamera-Positionierungen

Bei den Australian Open löste Coco Gauff eine Debatte um die Dauerüberwachung der Spieler aus. In Wimbledon wirkt man etwaigen Bedenken proaktiv entgegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2026, 16:12 Uhr

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© Getty Images Das Interesse am Turnier in Wimbledon wird wieder groß sein

Etwas mehr als eine Woche vor Beginn des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) sind die Spieler über die diesjährigen Kamera-Positionierungen abseits der Courts informiert worden. Wie der renommierte Journalist Jon Wertheim auf X (vormals Twitter) darlegte, wurden die Profis darüber hinaus über den Verwendungszweck der aufgezeichneten Bilder aufgeklärt.

“Die Bilder werden sorgfältig von unserem erfahrenen internen Team ausgewählt und mit unseren Übertragungspartnern geteilt. Ziel ist es, einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen, der die Spieler, unser Gelände und die einzigartige Atmosphäre des Turniers hervorhebt, während das Erlebnis der Spieler respektiert wird”, schrieben die Organisatoren in dem Brief an die Spieler.

Gauff erhielt prominente Unterstützung

Bei den Australian Open hatte die zweifache Grand-Slam-Siegerin Coco Gauff eine Debatte über die Dauerüberwachung der Spieler ausgelöst. Anlass war ein über Social Media verbreitetes Video, das die US-Amerikanerin in den Katakomben beim Zerstören eines Schlägers zeigte. Unterstützung bekam Gauff danach etwa von Novak Djokovic und Iga Swiatek.

In Wimbledon werden insgesamt elf Off-Court-Kameras zum Einsatz kommen, beispielsweise im Fitnessraum oder auf den Trainingsplätzen. Die genauen Standorte sind für die Spieler in entsprechenden Übersichten einzusehen.