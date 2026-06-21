Jannik Sinner: Das Fitness-Rätsel überlagert die Vorbereitung

Jannik Sinner hat nach seinem spektakulärem Ausscheiden bei den French Open für Rätsel gesorgt. Die Fitness-Frage beschäftigt die Tenniswelt auch in den Tagen vor dem Wimbledonstart.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.06.2026, 20:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner möchte in Wimbledon die Fitness-Diskussion beenden.

Wie fit ist Jannik Sinner wirklich? Was wie eine Frage klingt, die man einem etwas in die Jahre gekommenen Tennisprofis stellt, beschäftigt die Tenniswelt seit dem Ausscheiden des Südtirolers in Paris in der zweiten Runde. Jannik Sinner leidete nicht nur unter der Hitze bei den French Open, sondern fiel ihr buchstäblich zum Opfer. Der Körper streikte und an den sportlichen Erfolg war damit nicht mehr zu denken.

Der Weltranglistenerste kündigte nach seinem Ausscheiden einige Untersuchungen an, um diesem Vorfall auf den Grund zu gehen. Jannik Sinner wollte verstehen, was mit seinem Körper passiert ist und natürlich auch bewirken, dass sich dieser Vorfall nicht wiederholen wird. Wirkliche Antworten lieferten die Untersuchungen anschließend jedoch nicht und so bleibt die Ausgangfrage dieses Textes als das bestimmende Thema der kommenden Tage. Immerhin ist ein Start in Wimbledon damit sicher.

Sinner spielt ein Exhibition vor Wimbledon

Ob Jannik Sinner als Titelverteidiger im Vorfeld des Rasen-Grand-Slams verbal noch Antworten liefern wird? Das ist nicht sicher. Sicher ist hingegen, dass Sinner bei einem der Exhibitions in London, die traditionell vor Wimbledon stattfinden, aufschlagen wird. Matchpraxis ist auch sicherlich hilfreich. Und ein Kaltstart in das Wimbledon-Turnier hätte auch die Tennislandschaft länger spekulieren lassen.

Spekulationen gab es in den letzten Wochen um Jannik Sinner einige. Viele davon erwiesen sich als falsch. Fest steht nur, dass Jannik Sinner in Wimbledon dabei sein wird und das Hauptfeld bei den Männern damit auch als topgesetzter Spieler anführt. Besonders interessant wird es sicherlich, wenn Sinner erstmals bei einem Match aufschlagen wird, bei dem das Thermometer hohe Temperaturen anzeigt.

Vielleicht gibt es erst dann die Antworten, die viele Fans und Beobachter dringend erwarten. Schuldig ist Jannik Sinner diese übrigens nicht. Viel lieber zieht es der Italiener vor die Antworten auf dem Platz zu liefern.