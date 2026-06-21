Wimbledon Qualifikation: Rodionov gesetzt - Schwärzler, Neumayer und Squire mit anspruchsvollen Losen

Am Montag startet traditionell im Stadtteil Roehampton die Qualifikation für Wimbledon. Aus Deutschland und Österreich kämpfen insgesamt fünf Profis um ein Hauptfeldticket. Die Auslosung ergab einige Herausforderungen zum Auftakt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2026, 17:28 Uhr

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© tennisnet/Privat In Roehampton werden traditionell die letzten Hauptfeldtickets für Wimbledon vergeben.

Insgesamt kämpfen bei den Männern und den Frauen jeweils 128 Profis um die letzten 16 Hauptfeldtickets für Wimbledon 2026. In Roehampton, wo traditionell um die begehrten Tickets gespielt wird, kämpfen ab Montag auch zahlreiche Spielerinnen und Spieler aus Deutschland und Österreicher um die Hauptfeldteilnahme beim Rasenklassiker. Die Männer kennen seit heute Nachmittag ihre Erstrundengegner.

Drei Österreicher kämpfen bei den Männern um ein Ticket im Wimbledon-Hauptfeld. Jurij Rodionov, der in der Qualifikation an Nummer 30 gesetzt ist, trifft in der ersten Runde auf den Briten Oliver Crawford. Joel Schwärzler trifft mit Christopher O'Connell wiederum auf einen gesetzten Spieler. Der Australier ist die Nummer 32 der Qualifikationssetzung. Auch Lukas Neumayer möchte über die Qualifikation in Roehampton den Sprung in das Hauptfeld schaffen. Der Serbe Dusan Lajovic (Setzliste Nummer 22) ist die erste Hürde bei diesem Projekt.

Start der Qualifikation am Montag

Aus Deutschland versuchen sich zwei DTB-Profis in der Qualifikation. Henri Squire misst sich zum Auftakt mit dem US-Amerikaner Michael Zheng, der ebenfalls in der Setzung mit der Nummer 26 vertreten ist. Erstmals wird auch Tom Gentzsch um eine Hauptfeldteilnahme in Wimbledon spielen und trifft in Runde eins auf den Tschechen Zdenek Kolar.

Bereits am Montag startet die erste Qualiifkationsrunde in Roehampton. Alle erwähnten Spieler müssen auf verschiedenen Courts erst später am Tag ran. Denn nur Henri Squire bestreitet nicht das vierte und letzte Match des Tages auf einem der insgesamt 16 Matchcourts. Der Düsseldorfer spielt auf Court 13 das erste Duell des Tages. Auf dem selben Court wird dann Joel Schwärzler den Tag beenden.

Hier der komplette Quali-Draw der Männer