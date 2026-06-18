Wimbledon: Monfils, Kyrgios und Evans gehen bei Wildcards leer aus

Die letzten Würfel in Wimbledon bzgl. der Hauptfeldwildcards bei den Herren sind gefallen. Nachdem Stan Wawrinka und Grigor Dimitrov als internationale Spieler Freifahrtscheine erhalten haben, gehen die restlichen sechs an britische Perspektiv-Spieler. Damit schauen große Namen wie Gael Monfils, Nick Kyrgios und Daniel Evans in die Röhre.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.06.2026, 10:28 Uhr

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© Getty Images Von Wimbledon wird sich Gael Monfils nicht auf dem Court verabschieden.

Spannung war nach der Erstverkündung angesagt, welche Spieler die letzten beiden Wildcards für das Hauptfeld des Rasen-Majors in Wimbledon zugeteilt bekommen. Ein Einsehen hatte der All England Lawn Tennis Club bereits mit zwei international verdienten Spielern. So durfte sich nicht nur der dreifache Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka aus der Schweiz freuen, der zu Saisonende seine fantastische Karriere beenden wird, sondern auch der Bulgare Grigor Dimitrov, der im vergangenen Jahr an der Church Road dramatisch gegen den späteren Champion Jannik Sinner aus Südtirol nach einer 2:0-Satzführung aufgrund einer Brustmuskelverletzung aufgeben musste und sich gerade beim Challenger-Turnier in Dublin warm spielt.

Weitere vier Wildcards gingen bei der Erstvergabe an die britischen Spieler Jacob Fearnley, Jack Pinnington Jones, Arthur Fery und Toby Samuel. Hoffnung auf die letzten beiden Spots machten sich weitere international renommierte Spieler. So hoffte nicht nur der Franzose Gael Monfils, der am Saisonende ebenso seine Karriere ebenso beenden wird wie der Brite Daniel Evans, der direkt nach dem Wimbledon-Turnier seinen Schläger an den Nagel hängen wird, sondern mit dem Australier Nick Kyrgios auch der Finalist aus dem Jahr 2022. Immerhin konnte mit Matteo Berrettini der Finalist von 2021 aufgrund der Absage seines italienischen Landsmanns Lorenzo Musetti gerade noch direkt ins Hauptfeld rutschen.

Doch die Veranstalter des Rasen-Majors in London hatten diesbezüglich kein Einsehen. Auch die letzten beiden Wildcards für das Hauptfeld wurden mit Harry Wendelken und Felix Gill an Spieler der LTA vergeben. Während Evans bei der Qualifikation an den Start gehen wird und sich auf der Hauptanlage zumindest im Doppel-Wettbewerb an der Seite seines Landsmanns Henry Searle verabschieden kann, wird Monfils beim Event wohl als Hitting-Partner und Support für seine Ehefrau Elina Svitolina beiwohnen und maximal auf einen Start im Mixed-Wettbewerb schielen. Ebenfalls im Doppel wird zumindest auch Kyrgios dabei sein, der an der Seite des Kasachen Alexander Bublik antreten wird.

French-Open-Finalistin Chwalinska dabei

Als bislang einzige internationale Spielerin kommt die sensationelle French-Open-Finalistin Maja Chwalinska in den Genuss einer Wildcard. Neben der Polin haben ihren Start die Britinnen Harriet Dart, Alicia Dudeney, Hannah Klubman, Mika Stojsavljevic, Katie Swan und Mimi Xu sicher. Ein Freifahrschein ist noch zu vergeben, wodurch die Spekulationen um einen Einzel-Start der Williams-Schwestern am Leben gehalten wird. Bislang sind die beiden US-Sisters im Doppel-Wettbewerb dank einer Wildcard vertreten.

Hier der aktuelle Stand der Wimbledon-Wildcards 2026