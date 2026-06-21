Wimbledon: Bei den Frauen sind Prognosen - mal wieder - unmöglich

Wer startet bei den Frauen als Favoritin ins Wimbledon-Turnier 2026? Aufgedrängt at sich für diese Rolle bislang noch niemand.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.06.2026, 21:36 Uhr

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© Getty Images Wie gut findet sich Iga Swiatek in diesem Jahr auf Rasen zurecht?

Man könnte natürlich argumentieren, dass der Wimbledon-Titel 2026 bei den Männern nicht gut zu prophezeien ist. Aber nur, weil ja irgendwie nicht klar ist, wie es um den Titelverteidiger aktuell bestellt ist. Sollte Jannik Sinner nämlich im Vollbesitz seiner Kräfte in London aufschlagen, dann ist der Weltranglisten-Erste ganz klarer Favorit auf einen neuerlichen Coup an der Church Road.

Bei den Frauen dagegen? Da ist wieder einmal alles möglich! Gehen wir die Reihe der potenziellen Sieganwärterinnen einfach mal durch …