Folgenschwerer Sturz: Victoria Mboko fehlt in Wimbledon

Victoria Mboko muss nach ihrem Sturz im Queen's Club auf die Teilnahme in Wimbledon verzichten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2026, 11:10 Uhr

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© Getty Images Victoria Mboko kam im Queen's Club schwer zu Sturz

Victoria Mboko hat ihren Start am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) abgesagt. Die Kanadierin kam in dieser Woche im Londoner Queen's Club in ihrer Partie gegen Karolina Pliskova zu Sturz und verletzte sich dabei offenbar schwer am linken Knie.

Mboko musste gegen Pliskova kurz nach dem Sturz aufgeben und konnte anschließend auch mit Serena Williams in der Doppel-Konkurrenz nicht weitermachen. In der ersten Runde hatten die beiden gegen Nicole Melichar-Martinez und Erin Routliffe in zwei Sätzen gewonnen.

Vidmanova rutscht ins Hauptfeld

Mboko, die im Vorjahr völlig überraschend bei ihrem Heimturnier in Montreal triumphierte, liegt in der Weltrangliste aktuell auf Rang neun. Damit wäre die 19-Jährige in Wimbledon eine der Mitfavoritinnen auf den Titel gewesen. Vor zwölf Monate scheitere Mboko im Mekka des Tennissports in Runde zwei an Hailey Baptiste.

Welche Verletzung sich Mboko im Queen's Club genau zuzog und wie lange sie ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. In Wimbledon wird die Kanadierin von der Tschechin Darja Vidmanova ersetzt werden.