Serena Williams drückt heute auch ihrem "Bestie" die Daumen

Serena Williams wird heute ihr Comeback in Wimbledon geben. Doch auch auf ein Match des Männer-Draws wird die US-Amerikanerin nach eigener Aussage heute Nachmittag ganz besonders schauen, wenn es der eigene Spieplan erlaubt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 30.06.2026, 10:06 Uhr

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© Getty Images Serena Williams hofft nicht nur auf einen eigenen tiefen Lauf im Wimbledon-Draw.

Richtige Freundschaften unter Tennisspielern sind durchaus existent, jedoch sehr selten. Zumindest wenn man vielen Profis auf der Tour glauben mag. Das gilt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Es ist nicht überliefert, wie viele Spielerinnen Serena Williams heute Abend gegen Maya Joint (abgesehen von Schwester Venus natürlich) auf Grund freundschaftlicher Gefühle die Daumen drücken werden. Doch ein Spieler wird es ganz sicher tun, zumindest sobald dieser seine Erstrundenpartie am heutigen Nachmittag beendet hat.

Denn Grigor Dimitrov und Serena Williams verbindet in der Tat eine dieser auf der Tour seltenen engen Freundschaften. “Grigor ist mein Bestie”, sagte Serena Williams auf einer Pressekonferenz vor Turnierstart. Die Wiedersehensfreude war lauf der 44-Jährigen groß, denn beide Profis haben sich seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Ein Wiedersehen in Wimbledon ist für beide Spieler mit einer besonderen Rückkehr verbunden.

Dimitrov mit emotionaler Aufgabe in 2025

Auch für Grigor Dimitrov ist die Reise an die Church Road speziell. Im vergangenen Jahr musste der Bulgare im Achtelfinale nach 2-0-Satzführung gegen den späteren Titelträger Jannik Sinner im dritten Durchgang verletzungsbedingt aufgeben. Dimitrov wurde damit zum tragischen Helden des Turniers und konnte zudem anschließend bis zum Oktober kein Tourmatch spielen.

“Es war sehr schwer für mich, Grigor so zu sehen”, kommentierte Serena Williams die Szenen des vergangenen Jahres, als Dimitrov nach seiner Aufgabe gegen Sinner mit Tränen in den Augen den Center Court verlassen musste. Nach zwölf Monaten bekommt Grigor Dimitrov nun die nächsten Chance auf einen tiefen Lauf in Wimbledon. Am heutigen Nachmittag wartet zum Auftakt der Australier Dane Sweeny.

Und auch Serena Williams wird dann etwas später erstmals seit 2022 in Wimbledon aufschlagen. Ein gegenseitiger Besuch in der Box des anderen wird daher nicht möglich sein. Vielleicht haben die Spielplangestalter in den möglichen nächsten Runden ja ein Herz für die “Besties”.