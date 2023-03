Serie - Legendäre Trainer: Niki Pilic - Der deutsche Allzeit-Kapitän

Mit ihm hat Deutschland seine drei Titel im Davis Cup geholt - aber Niki Pilic war auch an anderen Wirkungsstätten erfolgreich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.03.2023, 07:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Niki Pilic in seiner Akademie in Opatija, Kroatien, im Jahr 2015

Wenn in wenigen Wochen beim MTTC Iphitos in München das traditionsreiche ATP-Tour-250-Turnier in seine nächste Ausgabe geht, dann wäre es eine maßlose Untertreibung zu sagen, dass dieser Mann ein gern gesehener Gast ist: Wobei das für Niki Pilic wohl gilt, egal wohin er kommt. Aber mit München verbindet den langjährigen Kapitän des deutschen Davis-Cup-Teams besonders viel. Und man darf davon ausgehen, dass Turnierdirektor Patrik Kühnen nicht anstehen wird, dem in Split im heutigen Kroatien geborenen Grandseigneur die Getränke höchstselbst in den VIP-Bereich oder auf die Tribüne zu servieren. Schließlich war auch Kühnen unter Pilic zum Davis-Cup-Champion geworden.

Pilic, mittlerweile 83 Jahre alt, hat nicht nur als Chef des deutschen Teams die begehrteste Mannschafts-Trophäe im Tennissport geholt. 2005 stand er der kroatische Mannschaft als Kapitän vor, fünf Jahre später gab Pilic den Berater des serbischen Teams. An der Entwicklung des größten serbischen Spielers aller bisherigen Zeiten, Novak Djokovic, hatte Pilic in der frühen Phase auch seinen Anteil: Djokovic trainierte nämlich in der Akademie des Starcoaches in Unterschleißheim in der Nähe von München.

Pilic verliert im US-Open-Endspiel gegen Nastase

Niki Pilic war in der 1950er- und 1960er-Jahren einer der besten Tennisspieler der Welt, in einer Zeit also, als es noch keine nach heutigen ATP-Maßstäben organisierte professionelle Tennistour gab. Pilic spielte auf der von US-amerikanischen Geschäftsmann Lamar Hunt gegründeten World Championship Tennis (WCT), bildete da gemeinsam mit Dennis Ralston, John Newcombe, Tony Roche, Cliff Drysdale, Earl Buchholz und Pierre Barthes die sogenannten „Handsome Eight“.

Mit Barthes gemeinsam holte Niki Pilic im Jahr 1970 den Doppel-Titel bei den US Open. Drei Jahre später stand er dort im Einzel im Endspiel, unterlag aber Ilie Nastase.

© Jürgen Hasenkopf Legendäres Treffen mit Österreich und Kapitän Ronnie Leitgeb in Unterpremstätten 1994

Noch als 37-Jähriger spielte Pilic im Davis Cup für Jugoslawien, zwischen 1961 und 1977 kam er auf eine Gesamtbilanz (Einzel und Doppel) von 38 Siegen und 24 Niederlagen. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere betreute Niki Pilic zunächst Michael Westphal. Bevor er dann als Teamchef Deutschlands mit den Davis-Cup-Triumphen 1988, 1989 (jeweils mit dem Zugpferd Boris Becker) und 1993 (mit Michael Stich als Spitzenmann) zur Trainer-Legende wurde.