ServusTV Deutschland sichert sich Übertragungsrechte an Roland-Garros

ServusTV Deutschland zeigt ab Sonntag, 23. Mai 2021, ausgewählte Top-Spiele der French Open - sowie die Finalpartien.

von PM

zuletzt bearbeitet: 22.03.2021, 11:36 Uhr

Alexander Zverev

Nach dem Erwerb der exklusiven Free-TV-Rechte am MercedesCup und den bett1open, ist die neue Partnerschaft mit Roland-Garros der nächste wichtige Schritt beim Ausbau unseres Live-Sportprogramms in Deutschland. Wir freuen uns, den Tennisfans in Deutschland erstmals ein Grand-Slam-Turnier live bei ServusTV zeigen zu können“, sagt David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Distribution.

„Der französische Tennisverband freut sich über die Unterzeichnung der Ausstrahlungsvereinbarung mit ServusTV Deutschland. Diese zusätzliche Free-TV-Übertragung bedeutet, dass Roland-Garros von einer größeren Einschaltquote in Deutschland profitieren wird. Die Zusammenarbeit wird auch die deutschen Tennisfans begeistern, die die Geschicke ihrer Landsleute Angelique Kerber und Alexander Zverev auf dem Pariser Sandplatz verfolgen können“, sagt Emilie Montané, FFT Media and Production Director.

Das Roland-Garros-Turnier findet bereits seit 1891 im Stade Roland Garros in Paris statt und ist das einzige Sandplatzturnier der Grand-Slam-Serie. Dies stellt eine besondere Herausforderung für die TeilnehmerInnen dar, da das Spiel auf roter Asche wesentlich langsamer ist als beispielsweise auf Hartplatzbelägen. Demzufolge dauern die Matches im Durchschnitt länger als bei anderen Grand-Slam-Turnieren. Die meisten Einzeltitel gewannen der Spanier Rafael Nadal (13 Siege) und die US-Amerikanerin Chris Evert (7 Siege).

Über Roland-Garros

In den Augen der Sportfans und der breiten Öffentlichkeit ist Roland-Garros ein unumgängliches Ereignis, das ein immenses Prestige genießt. Das Turnier von 2020 wurde in 222 Ländern weltweit übertragen, was den Status des Turniers als erstklassiges internationales Sportereignis bestätigt. Organisiert vom französischen Tennisverband, ist Roland-Garros das einzige Grand-Slam-Turnier, das auf Sand gespielt wird, einem der ältesten und edelsten Beläge in der Geschichte des Tennis.