Shanghai so langsam wie Indian Wells? Daniil Medvedev wundert sich

Daniil Medvedev hat sich nach seinem Auftakterfolg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai gegen Cristian Garin nicht ganz einverstanden mit der Geschwindigkeit der Courts gezeigt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.10.2023, 10:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev mag es gerne schnell

Neue Bälle, neuer Platz - die Umstellung zwischen Peking und Shanghai ist vor allem für jene Spieler, die bis zum Ende in der chinesischen Hauptstadt dabei waren, nicht einfach. Alexander Zverev, Halbfinalist von Peking, scheiterte schon bei seinem ersten Auftritt gegen Roman Safiullin. Auch Jannik Sinner hatte zu Beginn seines Matches gegen Marcus Giron arge Probleme.

So gesehen kann sich Daniil Medvedev, der am Mittwoch gegen Sinner das Finale in Peking verloren hatte, glücklich schätzen, mit einem 6:3 und 6:3 gegen Marcus Giron souverän in das vorletzte 1000er der Saison 2023 gestartet zu sein. Medvedev firmiert in Shanghai ja als Titelverteidiger, allerdings nach einer vierjährigen Pause, die der Corona-Pandemie und dem Drama um den verbleib von Peng Shuai geschuldet war.

Medvedev kann sich auf alle Beläge einstellen

Allerdings: Shanghai 2019 hat mit jenem von 2023 nicht mehr viel zu tun, wie Medvedev nach seinem Erfolg gegen Giron noch auf dem Court feststellte. Früher galten die Courts hier als die schnellsten auf der ATP-Tour (neben Cincinnati), nun sieht es offenbar anders aus.

„Ich weiß gar nicht, wo es nun langsamer ist: hier oder in Indian Wells“, erklärte Medvedev nach seinem Einzug in die dritte Runde. Zur Erinnerung: Im Tennis Paradise hatte Daniil Medvedev im Frühjahr zwar das Endspiel erreicht, war aber mit den Courts überhaupt nicht einverstanden. Der US-Open-Champion von 2021 ging damals sogar so weit, zu behaupten, dass es sich gar nicht um einen Hartplatz handele.

Aber, und auch das ist eine Qualität von Daniil Medvedev, er kann sich ja dann doch immer wieder gut auf neue Begebenheiten einstellen. Als nächster Gegner wird dies Sebastian Korda testen. Gegen den hat Medvedev zu beginn des Jahres bei den Australian Open verloren. Auf einem Hartplatz, der diesen Namen auch verdient.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai