Show statt Titel: "Entertainer" Kyrgios spricht über Karriere

Der schillernde Tennisstar Nick Kyrgios hat vor seiner Rückkehr auf die ATP-Tour mit ehrlichen Worten über seine Karriere gesprochen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.01.2026, 11:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nach Meinung von Nick Kyrgios wird der Australier den Tennisfans nach seiner Karriere überwiegend als Entertainer in Erinnerung bleiben.

"Am Ende werde ich wohl als Entertainer in Erinnerung bleiben und als jemand, der ein bisschen ein chaotisches Durcheinander war - aber letztlich eben ein Entertainer", sagte der Australier vor seinem Start in Brisbane.

Der frühere Wimbledon-Finalist, nach zahlreichen Verletzungen nur noch die Nummer 671 der Welt, wurde für das Turnier in Australien mit einer Wildcard ausgestattet und trifft auf den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic. Sein letztes ATP-Einzel liegt Monate zurück, seit 2023 kommt er nur auf sechs Matches.

"Ich habe keine Agenda und es ist mir egal, wie ich in der Rangliste stehe und welche Titel ich gewinne", sagte Kyrgios, der kurz vor dem Jahreswechsel die belarussische Starspielerin Aryna Sabalenka in einem Showmatch in Dubai geschlagen hatte. "Ich will einfach nur durchkommen und mit meiner Leistung zufrieden sein."

Trotz der langen Pause sei der 30-Jährige fit wie lange nicht mehr. "Wenn man bedenkt, wie viel ich im letzten Monat gereist bin und wie viel Tennis ich gespielt habe, könnte ich mich nicht besser fühlen", sagte er.

Auch ein Start bei den Australian Open (18. Januar bis 1. Februar) steht im Raum - dafür wäre erneut eine Wildcard nötig. Ein konkretes Ziel für die kommenden Wochen formulierte Kyrgios nicht. "Mein Ziel ist es, Brisbane mit dem Gefühl zu verlassen: Das war eine schöne Woche, du hast alles gegeben, und egal, ob du gewonnen hast oder nicht, du hast den Leuten eine gute Show geboten", sagte er.