Battle of the Sexes: Kyrgios triumphiert in zwei Sätzen gegen Sabalenka

In der vierten Auflage des „Battle of the Sexes“ in Dubai verzichtete Nick Kyrgios seinerseits auf großes Spektakel in seinem Spiel und setzte sich mit grundsolidem Spiel in zwei Sätzen gegen eine mutig und druckvoll agierende Aryna Sabalenka durch.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.12.2025, 18:51 Uhr

© Getty Images Mit einer unspektakulären und grundsoliden Leistung besiegte Nick Kyrgios im "Battle of the Sexes" die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka in zwei Sätzen.

Eigentlich ist das Aufeinandertreffen zwischen einer Nr. 1 der Welt und Platz 671 im Ranking gerade mal eine Randnotiz wert. Nicht so, wenn sich die Branchenführerin Aryna Sabalenka als Vertreterin der Damen zum spektakulären Vergleichskampf mit dem ehemaligen Wimbledonfinalisten Nick Kyrgios als Repräsentant der Herren in der Coca-Cola Arena in Dubai verabredet.

Zu Beginn der Partie war Kyrgios erst einmal darauf bedacht, den Ball sicher im Spiel zu halten, während Sabalenka vom Start weg auf ihr aggressives Spiel setzte. Bei nur einem Aufschlag pro Punkt hatten beide Protagonist:innen große Mühe, das jeweilige Aufschlagspiel zu halten und mussten ihr Service mehrmals abgeben. In der Endphase des ersten Durchgangs unterliefen der Weltranglistenersten jedoch zu viele Fehler, weshalb der Australier den ersten Durchgang ohne große Mühe für sich entscheiden konnte.

Im zweiten Satz erhöhte sich die Zahl der Stopp-Bälle auf beiden Seiten, weshalb der Show-Charakter im Match zusehends zunahm. Während Kyrgios phasenweise etwas zu verspielt wirkte, nutzte Sabalenke in ihrer stärksten Phase das Momentum und erspielte sich nicht nur eine 3:1-Führung, sondern schnupperte sogar am Doppel-Break. Doch dann besann sich der ehemalige Wimbledon-Finalist auf sein sicheres Spiel wie im ersten Durchgang und konnte dem Satz noch eine Wendung geben. Zwar warf die vierfache Major-Siegerin noch einmal alles in die Waagschale, dennoch besiegelte der Australier mit einem Aufschlag-Winner den 6:3, 6:3-Erfolg nach 76 Minuten.