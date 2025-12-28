"Battle of the Sexes" - live: Aryna Sabalenka vs Nick Kyrgios im TV, Livestream, Liveticker

Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios duellieren sich in Dubai im “Battle of the Sexes”. Das Match gibt es ab 16:45 Uhr MEZ im Livestream bei Sporteurope.TV, sowie in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.12.2025, 11:41 Uhr

Nach zahlreichem Geplänkel in Form von intensiven Wortgefechten abseits des Courts lassen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und der ehemalige Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios heute ab 16:45 Uhr MEZ in der Coca-Cola Arena in Dubai endlich ihre Rackets auf dem Platz sprechen.

Auch wenn der Australier laut Wettanbieter mit der Qoute von 1.20 favorisiert in das Aufeinandertreffen gehen wird, rechnet sich die mit 4.00 eingestufte Belarussin durchaus Chancen aus, schließlich profitiert sie vom 9% verkleinerten Feld auf ihrer Seite. Zudem könnte ihr der Aspekt bei nur einem Aufschlag etwas mehr in die Karten spielen.

Sabalenka vs Kyrgios - hier gibt's den Livestream

Das Spiel zwischen Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios ist für 16.45 Uhr MEZ angesetzt. Zu verfolgen ist die Begegnung im Livestream bei Sporteurope.TV, sowie in unserem Liveticker.