Quoten zum "Battle of the Sexes": Nick Kyrgios ist klarer Favorit

Geht es nach den Buchmachern bei interwetten, dann wird Nick Kyrgios den “Battle of the Sexes” am kommenden Sonntag gegen Aryna Sabalenka für sich entscheiden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.12.2025, 11:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios bestreiten den Dubai am kommenden Sonntag den "Kampf der Geschlechter".

Das Tennisjahr 2026 endet mit einem Highlight! Im „Battle of the Sexes“ bestreiten die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und der ehemalige Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios den Geschlechtervergleich. Mit besonderen Regeln geht es am kommenden Sonntag, dem 28. Dezember, in Dubai auf den Court.

Beim Blick auf die Quoten von Interwetten wird schnell klar, dass der favorisierte Nick Kyrgios auch bei den Buchmachern deutlich vorne liegt. Aryna Sabalenka nimmt in dieser Partie hingegen die Außenseiterposition ein. Während Nick Kyrgios mit einer Quote von 1.20 in das Duell starten wird, beginnt Aryna Sabalenka mit einer 4.00.

Kyrgios geht mit Handicap in das Duell

Die Rollen für den Kampf der Geschlechter sind also auch bei Interwetten klar verteilt. Nick Kyrgios muss im Match jedoch mit dem einen oder anderen Handicap zurechtkommen. Der Australier hat zum Beispiel ein um neun Prozent kleineres Feld zu bespielen. An der Favoritenrolle hat dies nichts verändert.