Showturnier in Las Vegas mit Zverev & Co verschoben

Der groß angekündigte „The MGM Rewards Slam“ in Las Vegas mit Top-Stars wie Jannik Sinner und Alexander Zverev muss aufgrund unterschiedlichster „Unpässlichkeiten“ der ATP-Spieler fürs erste abgesagt werden

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.02.2025, 19:10 Uhr

© Getty Images Auch auf ein Antreten von Alexander Zverev muss das Publikum in Las Vegas noch auf unbestimmte Zeit warten.

Wie es sich für Las Vegas gehört, sollte es im Mandalay Bay die ganz große Show werden, wenn am 1. und 2. März absolute Größen des Tennissports ihre künstlerischen Qualitäten darbieten. Dabei wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt. Der Südtiroler Jannik Sinner stand ebenso im angekündigten „Line-up“ wie der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev und die beiden US-Amerikaner Taylor Fritz und Tommy Paul. Zudem sollte auch die Damen-Tour mit der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka und der japanischen Grand-Slam-Championesse Naomi Osaka bestens repräsentiert sein. Auch die „Tennis-Rentner“ Mardy Fish und Lokalmatador Andre Agassi sollten noch einmal ihre Rackets aus der Kiste zaubern.

Doch im Laufe des Februars nahm das Unheil seinen Lauf, dass sich die geplante Teilnahme der ATP-Größen Schritt für Schritt dezimierte. Den Anfang machte Jannik Sinner, der aufgrund seiner Clostebol-Sperre erst wieder im Mai zu den Italian Open in Rom auf die Tour zurückkehren wird. Auf den Ausfall des dreifachen Grand-Slam-Champions reagierten die Veranstalter noch schnell, indem sie den Norweger Casper Ruud als Ersatz engagierten.

Es folgte die Absage des Weltranglisten-4. Taylor Fritz, der aufgrund einer Bauchmuskel-Verletzung auf den Start beim ATP-Turnier in Acapulco verzichtete und sein Antreten beim „Heim-Masters“ in Indian Wells auf keinen Fall gefährden wollte. Das Chaos perfekt machte dann die Flut der Lebensmittelvergiftungen in Acapulco. Tommy Paul und Ersatzmann Casper Ruud konnten erst gar nicht erst zu ihren Achtelfinal-Partien antreten. Und bei Alexander Zverev liegt nach dem energielosen Auftritt bei der Niederlage gegen den US-Teenager Learner Tien der Verdacht nahe, dass auch er von Magenbeschwerden geplagt war.

Auch organisatorisch kam die Veranstaltung von Beginn an ins Gerede. Am 1. März, der als erster Spieltag des Events kommuniziert wurde, findet parallel dazu das Finale des ATP-500er-Turniers im mexikanischen Acapulco statt, für welches die von Beginn an geplanten Zverev, Fritz und Paul, sowie der nachnominierte Ruud gemeldet waren. Ob es den Veranstaltern bei so viel Weitsicht gelingt, einen erneuten Anlauf mit einem neuen Termin zu kreieren, ist absolut fraglich.