Sicherheitsbedenken: Davis Cup-Duell zwischen Kanada und Israel findet ohne Zuschauer statt

Das Davis-Cup-Duell zwischen Kanada und Israel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Grund dafür sind wachsende Sicherheitsbedenken.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2025, 20:20 Uhr

© Getty Images Gabriel Diallo führt Kanadas Team an

Der Davis-Cup-Länderkampf der Weltgruppe I zwischen Kanada und Israel wird an diesem Wochenende vor leeren Rängen über die Bühne gehen. Das gab der kanadische Tennisverband am Dienstag offiziell bekannt. Grund für diese Entscheidung sind wachsende Sicherheitsbedenken angesichts des Nahost-Konflikts.

Zuvor hatten rund 400 Sportler und Wissenschaftlicher Tennis Canada in einem offenen Brief aufgefordert, das Event wegen Israels Offensive in Gaza abzusagen. Lokale Behörden und nationale Sicherheitsagenturen befürchteten ein großes Risiko für Störungen der Veranstaltung, weshalb sich der kanadische Verband in Abstimmung mit dem internationalen Tennisverband (ITF) letztlich für eine Austragung hinter verschlossenen Türen entschied.

Auch Medienvertreter müssen draußen bleiben

Gavin Ziv, CEO von Tennis Canada, bezeichnete den Schritt als “sehr enttäuschend”, betonte jedoch, dass die Sicherheit der Athleten, Fans und Mitarbeiter oberste Priorität habe: “Im Mittelpunkt dieser schwierigen Entscheidung steht unsere Verantwortung, Menschen zu schützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass dieses Davis-Cup-Duell dennoch stattfinden kann.”

Bereits gekaufte Tickets wird der Verband innerhalb eines Monats an die Fans zurückerstatten. Auch Medienvertreter dürfen beim Länderkampf, der am Freitag und Samstag in Halifax über die Bühne gehen wird, nicht vor Ort sein. Der Sieger des Duells spielt 2026 auf höchster Davis-Cup-Ebene in der Qualifikation, der Verlierer muss in die Play-offs der Weltgruppe I. Angeführt werden die Teams von Gabriel Diallo bzw. Orel Kimhi.

