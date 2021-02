Sieben auf einen Streich - Auger-Aliassime muss weiter warten

Nächste Final-Niederlage für Félix Auger-Aliassime: Der Kanadier unterlag im Endspiel der Murray River Open dem Briten Daniel Evans mit 2:6 und 3:6.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.02.2021, 09:11 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime muss weiter warten

Das Warten auf den ersten Turniersieg geht für Félix Auger-Aliassime geht weiter: Sechs Mal stand der 20-jährige Kanadier vor Beginn der Saison 2020 in einem Endspiel, gewinnen konnte er kein einziges. Und die neue Spielzeit beginnt genau in dieser Tonart: Bei den Murray River Open, einem ATP-Tour-250-Turnier in Melbourne, verlor Auger-Aliassime auch sein siebtes ATP-Finale. Diesmal gegen Daniel Evans. Für den es der erste Triumph auf der Tour überhaupt war.

Evans, in der ATP-Weltrangliste augenblicklich auf Position 33, hatte vor dem Sieg in Melbourne zwei Finali verloren. Die britische Nummer eins setzte mit dem Break zum 3:2 im ersten Satz ein frühes Ausrufezeichen. Und blickte danach nivcht mehr zurück. Während der gesamten Partie ließ Evans nur einen einzigen Breakball zu.

Während Auger-Aliassime schon am Montag mit dem Match gegen Cedric-Marcel Stebe in die Australian Open einsteigt, beginnt Evans am Dienstag mit dem Match gegen Landsmann Cameron Norrie.