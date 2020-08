WTA: Auch Kvitova scheitert zum Auftakt - Siegemund scheidet aus

Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier in New York in der zweiten Runde gescheitert. Gegen die Russin Vera Zvonareva verlor die 32-Jährige am Montag deutlich mit 1:6, 1:6. Am Sonntag hatte sich Siegemund zum Auftakt der Western and Southern Open gegen die Weltranglisten-18. Marketa Vondrousova aus Tschechien durchgesetzt.

von tennisnet/SID

zuletzt bearbeitet: 24.08.2020, 21:18 Uhr

Zvonareva gelang es somit erstmals seit Tokio 2011, zwei Matches bei einem WTA-Turnier in Serie zu gewinnen.

Bereits zuvor feierte Marie Bouzkova (Tschechien) einen der größten Siege ihrer Karriere. Gegen die Nummer drei des Turniers, ihre Landsfrau Petra Kvitova, holte sie einen Satzrückstand auf und siegte 2:6, 7:5, 6:2. In einer hochklassigen Partie nutzte Bouzkova alle ihrer vier Breakmöglichkeiten.

Mit Fortdauer der Partie wirkte Kvitova zunehmend erschöpft und konnte das Tempo ihrer Gegnerin nicht mehr mitgehen. Kvitova: “Es mag vielleicht komisch klingen, aber ich finde, ich habe gar nicht so schlecht gespielt." Bouzkova habe sie gut unter Druck gesetzt, während sie selbst gute Möglichkeiten im zweiten Satz ausließ. Bouzkova trifft nun im Achtelfinale auf Jil Teichmann oder Anett Kontaveit.

Die Western and Southern Open finden üblicherweise in Cincinnati statt, aufgrund der Pandemie werden sie in diesem Jahr noch bis Ende der Woche in New York ausgespielt. In der kommenden Woche starten dort dann die US Open als erster Grand Slam nach der Corona-Zwangspause. Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) und die Zweitplatzierte Simona Halep (Rumänien) haben ihre US-Open-Teilnahme aufgrund von Bedenken angesichts der Corona-Situation abgesagt.

WTA: Weitere Ergebnisse vom Montag