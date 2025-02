Simona Halep gibt Comeback in Cluj-Napoca - Und beendet bald die Karriere?

Simona Halep steigt in dieser Woche beim WTA 250er-Turnier im heimischen Cluj-Napoca in die Saison 2025 ein. Doch Gedanken an das Karriereende begleiten die ehemalige Topspielerin.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 03.02.2025, 10:48 Uhr

© Getty Images Bei den Miami Open startete Simona Halep ihr Comeback im März 2024 mit viel Zuversicht.

Nach ihrer abgesessenen Dopingsperre wurde es stiller um Simona Halep. Verletzungen stoppten die ehemalige Weltranglistenerste immer wieder. Den Saisonstart in Australien verpasste die Rumänin auf Grund von Schmerzen im Knie und in der Schulter.

Seitdem Halep im März des letzten Jahres auf die Tour zurückkehren durfte, absolvierte die 33-Jährige lediglich fünf Matches auf der Tour. Es überrascht also nicht, dass Halep offen über ein baldiges Karriereende nachdenkt. “Ich habe Verletzungen, von denen ich mich nicht mehr erholen werde”, sagte die zweifache Grand-Slam-Siegerin zu ihrer aktuellen Situation.

Simona Halep sieht sich als “vollendete Spielerin”

Definitiv keine gute Grundlage, um nach der langen Auszeit von Herbst 2022 bis zum Frühjahr 2024 nochmal den Sprung in die Spitze der Welt zu schaffen. Halep selbst sieht sich jedoch als “vollendete Spielerin”. Der Schmerz nach verpassten Chancen scheint also nicht der Grund zu sein, der Halep immer wieder Comeback antreibt.

In dieser Woche geht Simona Halep beim Heimturnier in Cluj-Napoca an den Start und gibt damit endlich ihr Saisondebüt. Dort wartet in der ersten Runde die Italienerin Laura Bronzetti auf die derzeit 870. im WTA-Ranking.

Simona Halep gewann 2018 den French-Open-Titel und krönte sich ein Jahr später zur Wimbledonsiegerin. In diesem Zeitraum belegte Halep ganze 67 Wochen den Spitzenplatz in der Weltrangliste.

